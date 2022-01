Porsche 992 Stinger GTR Limited Carbon Edition by TopCar

L’anno scorso TopCar aveva annunciato che avrebbe costruito 13 unità della Porsche 992 Stinger GTR Limited Carbon Edition con carrozzeria in carbonio basata sulla 911 Turbo S. Ora il tuner russo ha svelato un esemplare vestito in fibra di carbonio marrone.

Porsche è stato uno dei primi costruttori ad adottare la fibra di carbonio, ma nessuno dei suoi modelli esistenti ne fa un uso così ampio come la Stinger GTR di TopCar. In questo caso, infatti, tutte le superfici esterne dell’auto sono realizzate in fibra di carbonio, con il set che comprende 84 parti che sostituiscono ogni singolo pannello di serie. Le nuove parti sono realizzate con quattro strati di fibra di carbonio (esterno, interno e due strati strutturali) e in questo caso sono verniciate in un colore “cioccolato” per un look unico.

Carbonio a vista o verniciato

La conversione di base in carbonio costa 100.000 € ma per verniciarla ci vogliono altri 25.000 €. La tonalità marrone è stata utilizzata nella maggior parte dei pannelli della carrozzeria, sebbene alcuni componenti aerodinamici siano stati lasciati ‘a nudo’ per un look bicolore. Altri extra opzionali includono lo scarico Kline che potrebbe costare fino a € 13.935 se realizzato in Inconel.

Cerchi speciali

Non passano inosservate le ruote da 21 pollici con bloccaggio centrale all’anteriore e 22 pollici nella parte posteriore. Sebbene non siano ancora elencati sul sito Web di TopCar, siamo sicuri che costeranno una notevole quantità di denaro. E se non bastasse montano pneumatici Michelin da 265/30 ZR21 all’anteriore e 335/25 ZR22 al posteriore.

Gli interni

All’interno l’entità delle modifiche, tra cui i nuovi rivestimenti in pelle nera e marrone sui sedili, sulle portiere e sul cruscotto in combinazione con molti accenti in fibra di carbonio, rientrano nel pacchetto indicato nel configuratore come “opzioni esclusive interne avanzate”, per un costo aggiuntivo di € 35.000.

Ciò significa che ciascuna delle 13 unità della Stinger GTR Limited Carbon Edition di TopCar costerà più del doppio rispetto a una nuovissima Porsche 911 Turbo S che parte da 203.500 euro nel mercato statunitense.

TopCar non ha messo mano al propulsore, lasciando inviolato il sei cilindri biturbo da 3,8 litri di serie che produce 650 CV) e 800 Nm di coppia, combinato il sistema di trazione integrale e con il cambio a doppia frizione PDK a otto rapporti.