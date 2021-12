Porsche 911 GT3 70 Years Porsche Australia Edition

Porsche ha presentato un’edizione speciale e limitata della 911 GT3 progettata solo per il mercato australiano e pensata per onorare il 70° anniversario della casa automobilistica nel continente.

La storia di Porsche in Australia

La storia di Porsche in Australia inizia con due 356, esportate nel 1951 da Norman Hamilton. Fu il primo mercato con guida a destra a ricevere Porsche e il secondo mercato non europeo, dopo l’America, a importare le sportive tedesche.

Le 356 sfoggiavano una carrozzeria in marrone e grigio argento. E proprio queste tinte sono celebrate dalla nuova 911 GT3 70 Years Porsche Australia Edition, verniciata in Fish Silver Grey Metallic, un’interpretazione moderna del colore, sviluppato da Porsche Exclusive Manufaktur appositamente per questo modello.

911 GT3 70 Years Porsche Australia Edition

Basata sulla 911 GT3 con il pacchetto Touring, presenta uno speciale badge con la bandiera della nazione australiana, oltre a sedili scozzesi e una selezione di elementi interni di design unici. Porsche afferma che questa è la prima volta che basa un modello in edizione speciale specifico per il mercato su un prodotto 911 GT ed è anche la prima volta che viene realizzata un’edizione speciale per il mercato australiano.

Porsche ha anche organizzato un evento per celebrare il suo 70° anniversario nel mercato a cui hanno partecipato ospiti speciali tra cui l’ex pilota di Formula 1 e campione del mondo Endurance Mark Webber. In mostra una selezione di Porsche classiche, tra cui la 356 e la 928. Porsche Cars Australia ha anche creato un libro commemorativo per celebrare l’occasione che ripercorre i suoi sette decenni su questo mercato.