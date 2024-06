PIRELLI P Zero Race TLR RS, per il settore Cycling

Il pneumatico Pirelli P Zero Race TLR RS diventa il primo del settore cycling a utilizzare gomma naturale certificata FSC (Forest Stewardship Council). Tale certificazione indica che la gomma naturale usata deriva da piantagioni gestite in modo da preservare la diversità biologica e apportare benefici alla vita delle comunità e dei lavoratori locali.

Il team World Tour Lidl-Trek porta il P Zero Race TLR RS al via nelle corse a tappe più celebri e dure al mondo, e il pneumatico diventa disponibile dai principali rivenditori con la certificazione delle componenti di origine forestale, che sarà evidenziata dal logo dell’ente inciso sul fianco del pneumatico.

Una Pirelli ecologica per biciclette

P Zero Race TLR RS è l’ultima evoluzione nei pneumatici per bici da strada di Pirelli. Questo pneumatico è stato sviluppato specificamente per le competizioni, con caratteristiche focalizzate su aderenza in ogni contesto meteo, ottima tenuta di strada in frenata, accelerazione e curva, bassissima resistenza al rotolamento e minor peso. Il primo pneumatico al mondo contenente gomma naturale certificata FSC® risale al 2021, il Pirelli P Zero per la BMW X5 Plug-in Hybrid; nel 2023, l’azienda ha presentato la gamma di pneumatici contenenti gomma naturale certificata FSC per le monoposto di Formula 1. Oggi con il P Zero Race TLR RS nasce la prima gamma di coperture certificate FSC per biciclette.