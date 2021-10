Pirelli Cinturato Winter 2: il pneumatico con lamelle a geometria variabile

Pirelli ha presentato il nuovo pneumatico Cinturato Winter 2, una gomma invernale per auto di medie dimensioni e CUV sviluppata con nuove tecnologie. Tra queste spicca la lamella del battistrada che si allunga con l’usura, catturando più neve per dare maggiore aderenza. Disponibile in 36 misure tra i 16 e i 20 pollici, il Cinturato Winter 2 migliora il controllo dell’auto su neve e bagnato, favorendo anche il comfort del guidatore durante la stagione fredda.

Lamelle a geometria variabile

Il battistrada del pneumatico Cinturato Winter 2 è dotato di lamelle a geometria variabile “allungabilI”. Grazie alla struttura 3D cambiano forma in base allo stato di consumo del battistrada, passando da una forma lineare fino ad assumere una forma a zig zag che aumenta la superficie e l’efficacia. Sono presenti circa 43 metri di lamelle che favoriscono una maggior presa sul terreno con neve, con un incremento del 30% di area utile per la tenuta su neve rispetto al Sottozero 3.

Più durata

Il nuovo Cinturato Winter 2 consente inoltre un chilometraggio complessivo superiore grazie all’impiego di una particolare mescola, nuovi disegni e strutture del battistrada, che ne aumentano la durata delle prestazioni. La mescola è stata sviluppata attraverso l’impiego di un sistema innovativo di polimeri liquidi in grado d’incrementarne la prestazione su pioggia e neve, in sinergia con un processo brevettato da Pirelli e derivato dalla propria esperienza nel motorsport.

Riduce emissioni e rumore

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale. Per limitare i consumi e le emissioni è stata infatti migliorata la resistenza al rotolamento, con il valore dell’etichetta europea prevalentemente nelle classi B e C. Per favorire, inoltre, il miglior comfort di guida, il Cinturato Winter 2 presenta una bassa emissione di rumore ottenuta grazie al particolare disegno del battistrada.

Più sicurezza in caso di foratura

Per dare ancora più sicurezza al guidatore, il Cinturato Winter 2 è disponibile in alcune misure anche con l’innovativa tecnologia Seal Inside, che consente di proseguire la marcia senza perdite d’aria anche in caso di forature fino a 4 mm di diametro.

Nuova gamma invernale

Il nuovo Pirelli Cinturato Winter 2 sostituisce la prima generazione Cinturato Winter, per le misure comprese tra i 16” e i 18” e i pneumatici ricambio della linea Sottozero 3, con soluzioni complementari al P Zero Winter, l’invernale dedicato alle auto più performanti e con calettamenti superiori ai 18”, entrato in gamma lo scorso inverno. Con il Cinturato Winter 2, dunque, Pirelli conclude il rinnovamento completo della famiglia Cinturato, dopo aver presentato nel 2020 il nuovo estivo Cinturato P7 e all’inizio di quest’anno il Cinturato All Season SF2.