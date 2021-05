Peugeot e-Expert Hydrogen: van a idrogeno con 400 km di autonomia

Stellantis ha deciso di entrare nel mercato dell’idrogeno puntando su un segmento in crescita. La fuel cell è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano soprattutto in ambito professionale. Ecco perché questo colosso dell’industria automobilistica introdurrà a breve termine una gamma di furgoni a idrogeno. Il nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen è uno di questi.

Il Peugeot Expert occupa una posizione di rilievo nella famiglia di veicoli commerciali della Casa del Leone. Relativamente di recente, la sua variante 100% elettrica, Peugeot e-Expert, ha debuttato in società. Ora è il turno di un’alternativa altrettanto interessante, il modello alimentato a idrogeno. Un veicolo che irrompe sulla scena in formato produzione in serie.

Capacità di carico

Nonostante il propulsore utilizzato dal nuovo e-Expert Hydrogen, il veicolo mantiene il ​​volume e la capacità di carico. Nessuna differenza, pertanto, rispetto alle versioni con motore termico o elettrico. Rimane un alleato perfetto per affrontare giornate di lavoro e inoltre è offerto in due lunghezze (Standard e Long).

Il volume di carico raggiunge i 6,1 m3 mentre la capacità di carico utile è di 1.100 chilogrammi e la capacità di traino è di 1.000 kg. Le differenze estetiche rispetto alla versione termica o al modello 100% elettrico sono minime. Si differenzia però esteticamente per alcuni badge che fanno riferimento al carburante utilizzato dal sistema di propulsione. Come per il modello plug-in, i dettagli blu sono molto presenti sia all’esterno che all’interno.

L’autonomia del nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen

Il sistema di celle a combustibile a idrogeno è costituito da un motore elettrico che raggiunge 100 kW (136 CV) e 260 Nm. Un altro componente chiave è una batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh. Dispone di tre serbatoi in cui possono essere immagazzinati 4,4 chilogrammi di idrogeno e possono essere riempiti in 3 minuti.

Il nuovo e-Expert Hydrogen è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 15 secondi e raggiungere una velocità massima di 130 km/h. L’autonomia supera i 400 chilometri secondo il ciclo WLTP.

Data di lancio del nuovo Peugeot e-Expert Hydrogen

L’arrivo sul mercato del nuovo furgone a idrogeno Peugeot sarà effettuato in maniera scaglionata, puntando inizialmente su quei mercati dove questa tecnologia è più diffusa. Per questo sarà inizialmente offerto in Francia e Germania a partire dalla fine del 2021. La produzione in serie avverrà a Valenciennes (Francia) mentre la tecnologia dell’idrogeno verrà montata a Rüsselsheim (Germania).