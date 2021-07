Nuovo Mercedes Citan: il primo teaser ufficiale

Scomparsa da mesi, almeno nel panorama delle foto spia, la versione business del nuovo Mercedes Citan è pronta per la sua presentazione in anteprima mondiale, con la commercializzazione prevista entro la fine dell’anno. La variante elettrica, denominata eCitan, arriverà invece nel 2022.

Il debutto mondiale della nuova Mercedes Citan, sia della versione convenzionale che della variante a zero emissioni, avverrà online. Due new entry che si posizionano, per ora, nel segmento commerciale ma che avranno presto una contropartita nella fascia passeggeri.

Entrambi i modelli avranno un’estetica più moderna, con una grande griglia e fari più orizzontali con una nuova firma LED sul bordo superiore delle luci diurne: ora con due fili luminosi.

Il Citan offrirà un ampio spazio interno e un grande volume di carico. All’abitacolo si accede attraverso le porte scorrevoli sui due lati o l’ampio portellone ad apertura verticale, con soglia di carico bassa che facilita l’accesso soprattutto agli oggetti di grandi dimensioni.

Per la seconda volta la nuova Mercedes Citan condividerà la piattaforma CMF con la nuova Renault Kangoo, includendo anche la variante elettrica dell’eCitan (gemella della Kangoo E-Tech Electric).

La eCitan si distinguerà esteticamente dentro e fuori rispetto al modello della Losanga, ma condivideranno lo stesso powertrain: un motore elettrico anteriore da 102 CV, alimentato da una batteria da 44 kWh, con un’autonomia massima di 245 km.

Di origine francese saranno anche le versioni a combustione, con il motore benzina 1.3 TCe da 100 CV e 130 CV e il diesel 1.5 Blue dCi da 75, 95 e 115 CV.