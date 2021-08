Nuova Mahindra XUV700

Mahindra ha lanciato XUV700, un SUV compatto che è destinato a sostituire il vecchio XUV500 (2011-2021) con un nuovo logo e una nuova identità del Marchio. Il nuovo modello offre un design e una tecnologia moderni a un prezzo accessibile, a partire da 1.199.000 lakh (16.168 dollari) in India. Sul mercato locale compete direttamente con la Hyundai Alcazar, la MG Hector Plus e la Tata Safari.

Nuovo logo

L’XUV700 è il primo veicolo a sfoggiare il nuovo logo “Twin Peaks” di Mahindra che verrà utilizzato su tutti i veicoli passeggeri del Marchio. Nella parte anteriore la firma luminosa è stata rivisitata, con le unità LED a forma di C che si fondono con la nuova griglia. Di profilo il design è più pulito, con maniglie delle porte a filo e una parte posteriore più scolpita con uno spoiler integrato sul tetto.

Piattaforma W601

Il SUV si basa sulla piattaforma W601 e misura 4.695 x 1.890 x 1.755 mm, con un passo di 2.750 mm. Gli interni sono disponibili nelle configurazioni a cinque o a sette posti con un cruscotto più originale rispetto al passato. La plancia include due schermi da 10,25 pollici per il cockpit digitale (8 pollici e 7 pollici per l’allestimento base), un nuovo sistema di infotainment con compatibilità Amazon Alexa, un volante multifunzione e un selettore della modalità di guida.

L’equipaggiamento include diversi sistemi ADAS tra cui il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali e gli abbaglianti automatici, mentre per gli audiofili c’è un sistema audio da 445 W con 12 altoparlanti firmato Sony.

Benzina o diesel

La Mahindra XUV700 è disponibile con motorizzazioni a benzina e diesel e trazione integrale opzionale. Il quattro cilindri turbo benzina da 2,0 litri produce 197 CV e 380 Nm e può essere combinato con un cambio manuale a sei marce o con un automatico a sei rapporti. Il turbodiesel da 2,2 litri viene proposto con due step di potenza: con 153 CV e 360 ​​Nm di coppia, o con 182 CV e 450 Nm.

L’XUV700 è già disponibile per l’ordine in India, mentre in futuro dovrebbe essere esportata anche su altri mercati globali.