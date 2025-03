L’innovazione nel segno della tradizione: è questo il mantra che guida Jeep Compass verso il futuro con l’annuncio della nuova generazione, pronta a debuttare nella primavera 2025. Il rinnovato SUV compatto, che verrà prodotto nello stabilimento italiano di produzione Melfi, rappresenta la sintesi perfetta tra heritage del marchio e tecnologia all’avanguardia.

Jeep Compass resta italiana

La scelta di Melfi come centro produttivo non è solo un omaggio al Made in Italy, ma una mossa strategica di Stellantis per rafforzare la propria presenza nel panorama automobilistico europeo. Il nuovo modello, sviluppato sulla moderna piattaforma STLA Medium, si prepara a ridefinire gli standard del segmento, offrendo un’esperienza di guida completamente rinnovata.

In un’epoca di transizione energetica, la nuova Compass si distingue per la sua versatilità nelle motorizzazioni. Il ventaglio di opzioni spazia dalle versioni e-Hybrid alle più avanzate e-Hybrid plug-in, fino ad arrivare alle varianti completamente elettriche. Non manca la possibilità di scegliere la trazione integrale, marchio di fabbrica SUV Jeep, che mantiene intatto il DNA off-road del brand.

La piattaforma STLA Medium si rivela la chiave di volta per questo salto generazionale. Progettata per massimizzare efficienza e prestazioni, permetterà alla nuova Compass di integrare le più recenti innovazioni tecnologiche, dal sistema di infotainment ai dispositivi di assistenza alla guida, garantendo un’esperienza di bordo al passo coi tempi.

Un tassello per Stellantis

Per Stellantis, questo lancio rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di elettrificazione del gruppo. Il debutto della nuova Compass non è solo l’evoluzione di un modello di successo, ma un chiaro segnale della direzione intrapresa verso una mobilità più sostenibile, grazie all’ampia gamma di propulsori elettrici, senza compromettere le prestazioni che hanno reso celebre il marchio Jeep.

La presentazione ufficiale, prevista tra poco più di un anno, svelerà al pubblico europeo un veicolo che promette di coniugare tradizione e innovazione, confermando la capacità di Jeep di evolversi mantenendo salda la propria identità nel competitivo mercato dei SUV.