La Nissan Rogue 2025 si prepara a dominare sia l’autostrada che i percorsi off-road con la nuova edizione Rock Creek, caratterizzata da un design robusto e l’avanzata tecnologia di assistenza alla guida ProPILOT Assist 2.1. Questi miglioramenti seguono il restyling visivo del modello 2024 e l’integrazione di Google.

Oltre i limiti con la Nissan Rogue Rock Creek

Progettata per chi cerca avventure fuori dai sentieri battuti, la nuova edizione Rock Creek del Nissan Rogue offre un design audace e capacità potenziate. La griglia anteriore nera lucida con accenti argentati, la fascia ridisegnata con dettagli Lava Red, gli specchietti laterali neri lucidi e il portapacchi tubolare con barre trasversali integrate contribuiscono a un look distintivo. Gli pneumatici all-terrain Falken Wild Peak 235/65R17 su cerchi da 17 pollici in nero satinato completano l’aspetto robusto.

Gli interni sono arricchiti da sedili in similpelle idrorepellente con cuciture Lava Red e finiture del cruscotto in nero pianoforte. I sedili anteriori riscaldati, una presa di corrente da 12 volt nell’area di carico e l’HD Intelligent Around View Monitor con Off-Road View, utile per individuare ostacoli fino a 20 Km/h, sono alcune delle caratteristiche di punta.

Il sistema di trazione integrale intelligente e il controllo della discesa in salita garantiscono una guida sicura anche sui terreni più difficili. Il pacchetto premium aggiunge lusso con un caricabatterie wireless, volante riscaldato, sedile passeggero regolabile elettricamente, portellone posteriore elettrico con sensore di movimento, sedile del conducente e specchietti retrovisori con funzione memoria, specchietto retrovisore antiriflesso e illuminazione interna a LED. Rogue Rock Creek è disponibile nei colori Everest White, Super Black, Boulder Gray e Baja Storm.

Guida senza mani con ProPILOT Assist 2.1

La Nissan Rogue 2025 è dotata del sistema ProPILOT Assist 2.1, disponibile sulle versioni SL e Platinum. Questo sistema avanzato consente ai conducenti di togliere le mani dal volante durante la guida in autostrada a corsia singola, mentre gestisce accelerazione, assistenza allo sterzo e frenata. Il ProPILOT Assist è di serie sui livelli SV e Rock Creek, combinando il cruise control intelligente con l’assistenza allo sterzo. La versione 1.1, disponibile su SL e Platinum, utilizza le informazioni di navigazione per regolare proattivamente la velocità prima delle curve e degli svincoli.

Tecnologia avanzata per una guida sicura

La Rogue 2025 SL e Platinum include una versione avanzata del sistema Intelligent Around View Monitor, che offre una rotazione 3D attorno al veicolo, migliorando la visibilità degli ostacoli durante parcheggi e manovre. Il sistema aggiunge anche angoli di ripresa Front Wide View e Invisible Hood View, per una visuale completa della strada sotto il vano motore.

Tutti i modelli Rogue includono di serie il Nissan Safety Shield 360, che comprende frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni, avviso angolo cieco, avviso traffico trasversale posteriore, avviso di abbandono della corsia, assistenza abbaglianti e frenata automatica posteriore.

Comfort e intrattenimento

La Nissan Rogue 2025 offre il Rear Door Alert per ricordare oggetti dimenticati sul sedile posteriore e l’Easy-Fill Tire Alert per semplificare il rabbocco della pressione degli pneumatici. Per l’intrattenimento, i modelli S, SV e Rock Creek dispongono di un sistema di infotainment touchscreen da 8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. Le versioni SL e Platinum sono dotate di un touchscreen da 12,3 pollici con Google integrato, Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless e un pad di ricarica wireless.

Tutti i modelli Rogue sono dotati di un motore 1.5 litri Variable Compression Turbo (VC-Turbo) che offre 201 CV, ottimizzando potenza ed efficienza grazie al rapporto di compressione variabile. Lo standard Idle Stop/Start spegne il motore quando il veicolo è fermo per risparmiare carburante, mentre la trasmissione Xtronic CVT assicura una guida fluida.