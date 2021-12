Nissan Ariya Single Seater Concept

Con la nuova Ariya Single Seater Concept Nissan ha mostrato, in queste ore, tutte le potenzialità del powertrain elettrico del SUV Ariya.

Il prototipo è stato svelato in occasione dell’evento Nissan Futures e introdotto dal vicepresidente Nissan per il design globale, Alfonso Albaisa, e dal direttore generale della divisione marketing globale Nissan, Juan Manuel Hoyos.

Design “Timeless Japanese Futurism”

La Casa giapponese ha fatto sapere che l’Ariya Single Seater Concept si basa sul suo nuovo linguaggio di design “Timeless Japanese Futurism” e sfrutta un telaio creato su misura per auto da corsa monoposto.

Il frontale si distingue grazie alla firma a “V” illuminata. Ma il prototipo sfoggia anche copriruota anteriori e posteriori aerodinamici, componenti delle sospensioni a vista e prende in prestito l’intrigante tonalità di vernice color bronzo dall’Ariya stradale.

Carrozzeria in fibra di carbonio

La carrozzeria è stata realizzata in fibra di carbonio leggera e Nissan afferma che la sua partecipazione all’ABB FIA Formula E World Championship ha avuto un ruolo chiave nell’ispirare l’Ariya Single Seater Concept.

“Siamo lieti di presentare la Nissan Ariya Monoposto Concept al nostro Nissan Futures“, ha detto Hoyos durante l’evento. “In Nissan osiamo fare ciò che gli altri non fanno. Con questo concept vogliamo mostrare il potenziale ad alte prestazioni del propulsore di Ariya in un pacchetto ispirato agli sport motoristici, che non solo riprende il design e lo stile dell’auto da strada che l’ha ispirato, ma che dimostra anche l’efficienza e le capacità del nostro powertrain EV . Agendo come banco di prova per l’evoluzione tecnologica futura, questo progetto può aiutare a portare il nostro know-how dalla strada alla pista e viceversa”.

“Quando abbiamo iniziato a dare forma alla nostra visione a lungo termine con il piano Nissan Ambition 2030, abbiamo continuato a basarci sul nostro linguaggio di design del Futurismo giapponese senza tempo“, ha aggiunto il capo del design Nissan Alfonso Albaisa. “Ora stiamo traendo ispirazione dalle parole giapponesi shun, che significa correre veloce e senza sforzo, e sho, che significa librarsi con potenza e grazia. L’Ariya Monoposto Concept è la perfetta espressione di questo nuovo linguaggio. Sfruttare il propulsore EV di Ariya in un pacchetto ispirato agli sport motoristici ha permesso al nostro team internazionale di catturare questo nuovo senso di velocità, tecnologia e abilità artistica“.