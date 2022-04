Mini Remastered Marshall Edition: l’icona vintage incontra il rock

David Brown Automotive e Marshall Amplification, due brand del Regno Unito, hanno collaborato per creare un’edizione speciale della Mini Remastered. Il modello celebra il 60° anniversario dell’azienda, famosa per il suo ruolo nella storia del rock and roll.

Carrozzeria Marshall Black

Questa personalizzazione, a sua volta una celebrazione di un’icona degli anni ’60, si distingue per l’uso di una tavolozza di colori unica, progettata per ricordare agli acquirenti i famosi amplificatori Marshall. Ciò implica una carrozzeria verniciata in “Marshall Black” con accenti dorati.

Il trattamento del colore su misura include la linea della carrozza dipinta a mano in Marshall Gold, i gessati e il logo del marchio lungo le porte laterali. Dietro i cerchi “Classic” da 12 pollici, le pinze dei freni sono rifinite nella stessa tonalità oro.

Davanti, oltre ad altre rifiniture in oro smaltato, la griglia è progettata per assomigliare alla rete di un amplificatore Marshall. Altri dettagli lucidi sono rifiniti in cromo scuro, per un look “rock and roll”.

Interni ispirati alla musica

All’interno lo stesso tema continua. I pedali, ad esempio, sono anch’essi rifiniti in oro e sono incisi con i motivi “salta traccia”, “pausa” e “riproduzione” come cenno al sottofondo musicale di Marshsall.

Naturalmente anche il sistema audio è stato aggiornato per questo modello con caratteristiche uniche progettate in una partnership tra David Brown Automotive e Marshall. Nuovi tweeter sul cruscotto, altoparlanti aggiuntivi nelle portiere e un equipaggiamento aggiornato nella cappelliera posteriore contribuiscono tutti a una migliore esperienza audio. Il vano portaoggetti dispone anche di un punto di ricarica a induzione per le ultime cuffie wireless di Marshall.

Oltre a tutto ciò il bagagliaio è rivestito in pelle e ospita un amplificatore Combo Marshall DSL1 completamente integrato che scorre per un facile accesso. E, infine, i proprietari riceveranno insieme all’auto anche un altoparlante Bluetooth portatile.

In omaggio all’anniversario dell’azienda, David Brown Automotive costruirà solo 60 modelli Mini Remastered Marshall Edition che saranno accuratamente realizzati a mano.

David Brown ha affermato: