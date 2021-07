Mini Multitone Roof: arriva il tetto multicromatico

Mini ha una lunga tradizione cromatica. Una verniciatura a contrasto per il tetto un tempo aiutava la Mini classica a ottenere un aspetto particolarmente espressivo e ha continuato a creare accenti visivi attraenti in varie tonalità di colore dal lancio della moderna Mini, 20 anni fa.

Con l’esclusivo tetto multi-tono, ora, l’individualizzazione degli esterni Mini che può essere ottenuta con questa proposta raggiunge una dimensione completamente nuova. Per la prima volta, presso lo stabilimento Mini di Oxford, nel Regno Unito, viene utilizzato un innovativo processo di verniciatura bagnato su bagnato per creare un design a tre colori per il tetto della piccola anglo tedesca.

A partire dall’elettrica Mini Cooper SE

La pioniera di questo progetto è la MINI Cooper SE che per la prima volta è disponibile con il tetto multi-tono come parte della collezione MINI Electric Unico al mondo nella produzione di massa di automobili, il nuovo tetto multi-tono è disponibile come optional sia per le piccole auto premium MINI 3 porte e MINI 5 porte che per la MINI Clubman.

Tre toni in uno

Il clou visivo della nuova caratteristica di questo design innovativo è il gradiente fluido tra le tre tonalità di colore selezionate per il tetto multi-tono. Dal blu scuro di San Marino sulla parte anteriore, la combinazione cromatica passa gradualmente alla tonalità più chiara Pearly Aqua e al Jet Black sulla parte posteriore. L’estetica unica creata da questa sfumatura di colore è facilmente riconoscibile anche insieme al tetto panoramico in vetro opzionale e ai mancorrenti. La combinazione di colori del tetto multi-tono si sposa armonicamente con quasi tutte le vernici della carrozzeria disponibili per Mini 3 porte, Mini 5 porte e Mini Clubman.

Il design del tetto diventa così espressione di uno stile personale. A seconda della variante del modello, come optional sono disponibili di fabbrica verniciature a contrasto in bianco, nero e argento. Un tetto verniciato rosso è disponibile anche per i modelli John Cooper Works. Inoltre la gamma di accessori originali Mini comprende varie decorazioni del tetto, dal design Union Jack al design a bandiera a scacchi, per il retrofit.