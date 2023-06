MG HS e MG EHS: i due C-SUV si aggiornano con l’ultimo restyling [FOTO]

Arrivano novità per i due SUV di segmento C di SAIC Motor Italy. Stiamo parlando delle MG HS e MG EHS, pronte a sfoggiare il loro fascino accanto alla già popolare ZS. I due modelli ora sfoggiano un design moderno e grintoso che non compromette le dimensioni complessive.

Con una lunghezza di 4610 mm, larghezza di 1876 mm, altezza di 1685 mm e un passo di 2720 mm, l’aspetto contemporaneo dei due C-SUV colpisce al primo sguardo. La gamma italiana si presenta in due versioni, Luxury e Comfort, entrambe pronte a conquistare gli automobilisti italiani.

I gruppi ottici anteriori e posteriori sono stati rinnovati

Il restyling sfoggia un frontale ridisegnato con una griglia satinata arricchita da un nuovo motivo e contornata da un accattivante profilo a contrasto. I fari completamente rinnovati vantano la tecnologia LED, donando alla vettura un aspetto da “regina della notte”. Anche gli indicatori di direzione LED presenti nel gruppo ottico sfoggiano un design innovativo, così come la protezione sottoscocca.

Sul retro, le MG HS e EHS 2024 esibiscono una firma luminosa che richiama elementi distintivi della Union Jack. Per i clienti che scelgono l’allestimento Luxury, i cerchi da 18” con design a cinque razze sfoggiano un nuovo look e sono abbinati a pneumatici 235/50 R18 97W. E per chi desidera un ulteriore tocco di eleganza, c’è la nuova colorazione Iron Oxide Grey.

I miglioramenti non si fermano all’esterno. L’abitacolo vede un hardware aggiornato per il sistema di infotainment, promettendo un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

I motori sono gli stessi di prima

Mentre l’esterno e l’interno svelano tante novità, le motorizzazioni rimangono invariate, confermando la fiducia nell’affidabilità dei motori SAIC. L’MG HS 2024 si dota di un motore turbo benzina GDI a quattro cilindri in linea da 1.5 litri da 162 CV, affiancato da un cambio manuale a 6 marce o a doppia frizione a 7 rapporti.

L’MG EHS 2024, invece, propone un’innovativa combinazione di GDI, motore elettrico da 122 CV (90 kW), batteria da 16,6 kWh e cambio intelligente a 10 velocità. La potenza complessiva è pari a 258 CV mentre l’autonomia in modalità 100% elettrica arriva fino a 52 km con una sola ricarica.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con la suite MG Pilot, che prevede diversi ADAS, tra cui cruise control adattivo, Blind Spot Information System, Lane Departure Warning, telecamera a 360°, Forward Collision Warning e Automatic Emergency Braking.

Si parte da 25.490 €

Il prezzo di partenza per l’HS 2024 in versione Comfort è di 25.490 € mentre l’EHS 2024 in allestimento Luxury raggiunge i 39.390 €. Ma non è tutto: SAIC Motor Italy offre un vantaggio di 1400 € sull’EHS e 2000 € sull’HS, oltre al Summer bonus aggiuntivo di 400 € sulla seconda (fino al 30 settembre 2023). Sono disponibili, infine, le soluzioni finanziarie MG Boost e una garanzia di fabbrica di 7 anni o 150.000 km.