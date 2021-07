Mercedes Vision EQXX: obiettivo 1000 km di autonomia

Mercedes ha presentato in società il suo piano di elettrificazione aggiornato. Una roadmap che punta i riflettori sulla fine di questo decennio per rendere l’iconica firma della stella uno dei grandi punti di riferimento globale per la mobilità elettrica premium. In quest’ambito sono stati già confermati nuovi modelli, piattaforme e batterie migliorate. Di interessante in cantiere c’è però anche un altro progetto: la nuova Mercedes Vision EQXX.

Mille chilometri di autonomia

La Casa della Stella starebbe attualmente lavorando allo sviluppo della nuova Vision EQXX, un modello,ancora in veste da concept car 100% elettrica, che irromperà sulla scena con un obiettivo molto chiaro: mostrare al mondo che è possibile avere un’ampia autonomia senza ricorrere a batterie gigantesche. L’obiettivo prefissato non è né più né meno che superare la barriera dei 1.000 chilometri.

La nuova Mercedes Vision EQXX sarà presentata nel 2022

Sebbene non siano stati forniti molti dettagli al riguardo e in ogni momento il veicolo sia stato coperto, in realtà Mercedes ha confermato alcune cifre che consentono di avere un’idea abbastanza chiara dell’ambizione di questo progetto. La Vision EQXX promette infatti un’autonomia reale di oltre 1.000 chilometri con una singola carica.

Per raggiungere questo obiettivo invece di optare per una batteria di proporzioni bibliche, Mercedes sta lavorando al miglioramento dell’efficienza energetica oltre a un design esterno la cui aerodinamica favorirà i bassi consumi. A velocità di guida normali, la Vision EQXX sarà in grado di percorrere più di 10 chilometri per kWh. E con una batteria da circa 100 kWh, sarà in grado di raggiungere il suddetto obiettivo.

La task force che si sta dedicando allo sviluppo della Vision EQXX comprende esperti provenienti dalla divisione powertrain di Formula 1 di Mercedes. Ma il bello di tutto ciò è che i progressi tecnologici realizzati durante lo sviluppo di questo progetto/laboratorio saranno adattati e applicati per un potenziale utilizzo in nuove architetture elettriche.