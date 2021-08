Mercedes-AMG G63 by Project Kahn

Il designer britannico Afzal Kahn e il suo team hanno presentato la loro versione della Mercedes-Benz Classe G basata sulla variante di punta AMG G63, completa di bodykit in fibra di carbonio, nuove ruote e aggiornamenti interni. La “Carbon Wide Track Edition” di Project Kahn, come viene chiamata, sembra molto più aggressiva rispetto alla versione di serie ed offre molte opzioni di personalizzazione.

Body-kit in fibra di carbonio

Il bodykit, realizzato interamente in fibra di carbonio, include componenti aggiuntivi per il paraurti anteriore sopra e sotto le prese d’aria, una nuova griglia, un rivestimento del cofano e uno scudo sul tetto con LED integrati. Gli ampi parafanghi anteriori e posteriori completano le enormi ruote forgiate Kahn Type 57 Monoblock da 23 pollici con pneumatici Continental SportContact 6. Il profilo ospita anche lo scarico a croce opzionale con un diametro di 100 mm, mentre nella parte posteriore è presente un doppio spoiler sul tetto.

Nessuna modifica sotto il cofano

Il progetto Kahn non ha messo mano al già potente V8 biturbo da 4,0 litri di AMG che produce 577 CV e 850 Nm di coppia. La potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio automatico a 9 rapporti. La G63 di serie accelera da 0-62 mph (0-100 km/h) in 4,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 240 km/h con il pacchetto driver AMG opzionale.

Il veicolo nella foto, leggermente usato poiché il precedente proprietario lo ha guidato per 401 miglia (645 km) dopo averlo acquistato nel 2021, è offerto in vendita ad un prezzo di circa 263 mila euro. In alternativa chi possiede già una Classe G può ordinare il bodykit in fibra di carbonio per 17.500 euro, lo scudo tetto in carbonio con luci a LED integrate per 2.800 euro e le ruote monoblocco da 23 pollici per 9.300 euro.

Per un’atmosfera personalizzata in cabina, il pacchetto interni in carbonio costerà 2.800 euro e il volante in carbonio 2.300 euro. Infine, ma non meno importante, sono disponibili opzioni su misura per la tappezzeria, come il pacchetto interno Bengal Red visto nelle immagini.