McLaren Speedtail Albert by MSO

Nel 2018 McLaren aveva annunciato una nuova supercar, la Speedtail, un veicolo che sarebbe stato prodotto in un’ esclusiva edizione limitata di sole 106 unità, già tutte vendute nonostante il prezzo proibitivo di 1,9 milioni di euro.

Una volta annunciata la Speedtail, il marchio inglese aveva presentato il prototipo per le prove su strada aperte in diversi paesi, si trattava dell’Albert Speedtail. Con un design molto vicino a quello che avremmo finalmente visto sulla versione di produzione, l’Albert Speedtail montava anche la meccanica finale e una carrozzeria con un parziale camouflage.

La verniciatura più sofisticata della storia di McLaren

Ora McLaren Special Operations ha voluto rendere omaggio a questo muletto di prova come parte di un ordine effettuato dal concessionario del marchio di Beverly Hills. E per questo progetto MSO ha eseguito il lavoro di verniciatura più complesso che abbia mai fatto per rendere il corpo di questa unità della Speedtail, ispirata al prototipo Albert, con l’utilizzo di due colori principali: il Magnesium Silver utilizzato sulla McLaren F1 nel 1992 al GP di Monaco e l’Ueno Grey, il colore indossato dalla F1 GTR vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel 1995.

In totale McLaren ha impiegato 12 settimane di lavoro solo per questo complesso e sofisticato lavoro di verniciatura. Anche all’interno la McLaren Speedtail Albert nasconde alcuni piccoli dettagli che fanno riferimento alla sua origine.

Oltre i 400 km/h

Ciò che non cambia rispetto alla McLaren Speedtail sono le prestazioni. Mantiene il powertrain ibrido composto da un V8 biturbo da 4.0 litri che offre un totale di 1.050 CV di potenza, più che sufficienti a farle raggiungere i 403 km/h.