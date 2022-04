McLaren 765 LT: ecco l’esemplare perfetto

Fino ad oggi la McLaren 765LT più stravagante che avessimo mai visto era dipinta di rosa per lo YouTuber e imprenditore Jeffree Star. Tuttavia questa particolare 765LT, commissionata dalla McLaren Montreal e consegnata l’anno scorso, è un altro interessante esempio delle infinite possibilità di personalizzazione della sportiva inglese.

Gli esterni by McLaren Special Operations

Il proprietario di questa 765LT ha infatti sfruttato appieno le opzioni messe a disposizione da McLaren Special Operations per creare la supercar dei suoi sogni.

La prima cosa che cattura l’attenzione è la vernice Dino Green per la carrozzeria, un colore unico che sembra adattarsi perfettamente alla sportiva pensata per la pista.

Il verde scuro si sposa bene con accenti dorati o bronzei, mentre il diffusore posteriore, le ruote, le minigonne laterali e lo splitter anteriore sono rifiniti in un bellissimo colore che la McLaren chiama Gloss Velocity Bronze.

L’auto presenta poi i loghi originali McLaren Motor Racing Team sui pannelli posteriori, mentre la portiera lato guida ha una Union Jack e la portiera lato passeggero sfoggia una bandiera canadese, entrambe monocromatiche.

Gli interni

L’interno è stato ben curato come l’esterno. Ad esempio i sedili in stile McLaren Senna sono rivestiti in Alcantara verde MSO Bespoke, così come il volante, i pannelli delle portiere e la copertura del quadro strumenti.

Ci sono anche leve del cambio al volante Satin Velocity Bronze, una cornice dello schermo dell’infotainment e un gessato dipinto nello stesso colore. La stessa finitura cromatica è riservata anche al pedale dell’acceleratore, mentre il pedale del freno è rifinito in Caliper Red. Completano i tocchi personalizzati una firma Bruce McLaren ricamata sul pannello delle portiere con cuciture in bronzo.