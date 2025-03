Mentre il settore automobilistico si dirige verso l’elettrificazione, Mazda si distingue con una strategia audace, introducendo il motore Skyactiv-Z, un propulsore endotermico rivoluzionario previsto per il debutto nel 2027. Questo motore farà il suo ingresso sulla rinnovata Mazda CX-5, segnando un punto di svolta nella filosofia della casa giapponese, che punta sull’efficienza senza ricorrere al downsizing.

Il nuovo motore

Il nuovo motore, un quattro cilindri da 2,5 litri, è progettato per soddisfare le normative Euro 7 in Europa e LEV4 negli Stati Uniti, garantendo al contempo prestazioni elevate. Questo risultato è notevole, considerando che l’adeguamento degli attuali motori alle nuove normative potrebbe comportare una perdita di potenza fino al 30%.

Integrando la tecnologia Skyactiv-Z con un sistema motore ibrido Mild Hybrid, Mazda non solo riduce le emissioni, ma offre anche un’esperienza di guida più fluida e reattiva. Questa innovazione sarà estesa anche ai motori a sei cilindri e ai propulsori rotativi, utilizzati come range extender.

Mazda porta avanti le sue idee

Con il piano aziendale “Lean Asset Strategy“, Mazda semplifica la propria gamma motoristica, dimezzandola per concentrare le risorse su soluzioni avanzate e sostenibili. Lo Skyactiv-Z sostituirà progressivamente i motori Skyactiv-G e Skyactiv-X, diventando il pilastro della futura identità del marchio.

Sebbene i dettagli tecnici su potenza e coppia non siano ancora stati rivelati, il nuovo motore rappresenta una scommessa importante per Mazda, dimostrando che l’evoluzione dei motori endotermici può ancora sorprendere, anche in un’epoca dominata dalla transizione elettrica.