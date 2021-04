Lexus UX Hybrid Deep Sky: solo 60 esemplari personalizzati

Lexus ha svelato il nuovo allestimento per UX Hybrid, denominato Deep Sky. Un equipaggiamento che da alla sport utility un carattere esclusivo ed elegante grazie a nuove colorazioni, a nuovi elementi di design e alla possibilità di personalizzazione l’auto all’interno.

L’allestimento Deep Sky della Lexus UX verrà prodotto in versione limitata a sole 60 unità prenotabili esclusivamente online e personalizzabili all’interno con il proprio nome. Inoltre, secondo la filosofia Omotenashi che dà vita al DNA Lexus , l’equipaggiamento viene arricchito con alcuni oggetti della Lexus Boutique per vivere il brand Lexus in tutti i momenti della vita quotidiana.

Caratteristiche distintive

La nuova versione è disponibile in due colorazioni Bi-tone, il Sonic Titanium e il Celestial Blue entrambi con tetto nero a contrasto e finiture black. Si distingue inoltre per il design esclusivo dei cerchi in lega da 18 ” Black design, il battitacco retroilluminato e gli interni in pelle Tahara in tinta con il colore esterno.

Connettività a 360°

La versione speciale UX Hybrid Deep Sky è inoltre equipaggiata con il Lexus Media Display da 10,3 pollici e con il sistema di navigazione Lexus Navigation e offre tecnologie intuitive Lexus come un controller touch pad sulla console centrale e un accesso continuo allo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. Dispone inoltre dell’app Lexus Link per programmare viaggi, programmare la manutenzione o tenere traccia degli stili di guida.

Anche sulla UX Hybrid Deep Sky è di serie l’innovativo sistema di sicurezza attivo Lexus Safety System + includendo anche il Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert.

Prezzi

La Lexus UX Hybrid Deep Sky entrerà in listino con un prezzo di 44.000 euro, che scende a 38.500 euro grazie agli Hybrid bonus di 5.500 euro, per chi passa al Premium Hybrid Electric di Lexus senza vincoli di permuta o rottamazione.