Lamborghini Aventador by Liberty Walk

Il tuner giapponese Liberty Walk ha presentato il suo ultimo, interessante, progetto. Si tratta di un body-kit pensato per la Lamborghini Aventador e denominato GT EVO.

Solo 20 esemplari

Il kit GT EVO è l’ultimo bodykit che Liberty Walk offrirà per l’Aventador prima che Lamborghini ritiri dal mercato (per fine ciclo) la supercar a motore centrale. Di questi ne verranno prodotti solo 20 esemplari.

Il kit trasforma abbastanza radicalmente l’aspetto estetico dell’Aventador. Davanti sfoggia un paraurti completamente nuovo con prese d’aria riviste e uno splitter anteriore ribassato. A completare il nuovo paraurti ci sono i passaruota anteriori svasati con feritoie aerodinamiche e un nuovo cofano aggressivo.

Plastica o carbonio

Vista di lato, l’auto è un vero spettacolo. Anche i passaruyota posteriori sono stati visibilmente modificati e la linea inferiore si caratterizza per nuove minigonne laterali. Gli archi posteriori sono particolarmente complessi e sostengono i montanti dell’imponente alettone, verniciato in nero opaco. A completare il quadro estetico del profilo c’è un set di ruote personalizzate, anch’esse verniciate in nero opaco.

Al posteriore sfoggia un nuovo diffusore più elaborato. Liberty Walk ha anche progettato una pinna aerodinamica che si estende lungo il coperchio del motore e si inserisce nelll’ala. Sulla vernice gialla di questa particolare Aventador sono state infine apposte numerose decalcomanie nere.

La versione più costosa del bodykit è realizzata in fibra di carbonio e costa fino a 187.000 dollari, ma i proprietari della Aventador possono acquistare il kit per “soli” 94.600 dollari se realizzato in plastica.