La straordinaria collezione di auto dello "Sceicco Arcobaleno"

Sette Mercedes-Benz Classe S nei colori dell’arcobaleno. Il più grande Hummer H1 mai realizzato. Una Dodge Power Wagon degli anni ’50 in versione gigante. Ventimila veicoli esposti in diversi musei. Venti miliardi di dollari di patrimonio personale.

Questi sono i numeri che definiscono la straordinaria collezione auto dello Sheikh Hamad bin Hamdan al Nahyan, soprannominato lo “Sceicco Arcobaleno”. Il miliardario degli Emirati ha conquistato fama mondiale grazie alla sua eccentrica passione per le auto personalizzate e fuori scala, costringendo persino Mercedes-Benz a interrompere temporaneamente la produzione in uno stabilimento per soddisfare la sua richiesta di una flotta multicolore.

Una collezione assurda

La sua collezione non si distingue solo per la quantità impressionante di veicoli, ma anche per l’unicità dei pezzi esposti. Dai classici d’epoca alle creazioni moderne più audaci, il parco auto dello sceicco rappresenta un vero e proprio viaggio nella storia dell’automobile, trasformandosi in un’attrazione turistica che richiama visitatori da tutto il mondo.

In contrasto con l’approccio basato sulla grandiosità, troviamo Reuben Singh, imprenditore britannico che ha dato vita a una collezione di Rolls-Royce turbanti i cui colori si abbinano perfettamente ai suoi turbanti. Questa scelta stilistica, nata come risposta a un commento discriminatorio, ha trasformato la sua collezione in una potente dichiarazione di identità culturale.

Auto colorate

Queste due personalità, pur con filosofie diverse, dimostrano come l’automobile possa trascendere la sua funzione primaria per diventare espressione artistica e personale. Mentre lo Sceicco Hamad punta sulla grandezza e sulla quantità, Singh privilegia l’eleganza e la coerenza estetica, entrambi ridefinendo il concetto stesso di collezione automobilistica.