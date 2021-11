La Porsche 992 GT3 di Paolo Barilla personalizzata con il programma Sonderwusch

Sonderwusch è il nuovo programma di personalizzazione del reparto Exclusive Manufaktur di Porsche, nell’ambito del quale è stata presentata un’esclusiva one-off della 992 GT3 realizzata per l’ex pilota italiano Paolo Barilla e che rende omaggio alla Porsche 956 con cui tronfò nel 1985 alla 24 Ore di Le Mans.

Il programma Sonderwusch

Con questo nuovo programma Porsche dà la possibilità ai clienti di collaborare in prima persona con gli esperti della Casa per sviluppare finiture personalizzate, design e accessori della propria vettura attraverso differenti programmi: Factory Commissioning, per vetture nuove, Factory Re-Commissioning e Factory One-Off per vetture usate di qualunque periodo.

Per realizzare questa Porche 992 GT3 gli specialisti di Exclusive Manufaktur hanno impiegato, insieme alla collaborazione di Paolo Barilla, ben 3 anni di lavoro, iniziando il progetto ancor prima che fosse presentata la GT3.

La livrea NewMan

L’esemplare sfoggia una replica della livrea NewMan in giallo, bianco e nero con il numero 7 su cofani e fiancate della 956 del 1985, realizzata da Grant Larson, direttore del reparto Special Project, e applicata contro cappe di vernice applicate in tre momenti diversi. Il colore giallo è denominato Summer Yellow e fa parte della gamma Color of Choice Plus.

La vettura è stata dotata anche della sezione centrale del paraurti centrale verniciata e di cerchi in lega con colori differenziati sugli assi. Lo spoiler posteriore è dotato di sid plates inediti e maggiorati, disegnati solo per questa vettura per richiamare il taglio di quelli della Gruppo C.

Gli interni

All’interno sfoggia un battitacco personalizzato con il logo Le Mans 1985 e la sagoma della 956, ripresi anche dai ricami sui poggiatesta. Il colore protagonista nell’abitcolo è il nero, con il pomello del cambio ridisegnato e ispirato a quello di magnesio della 956 ma realizzato in alluminio e rifinito a mano.