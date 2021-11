Vada come vada il futuro di Lancia, quello torinese rimane un marchio storico per l’industria automobilistica italiana. Stellantis ha promesso di mantenere in vita e valorizzare il brand italiano, adattandolo alle esigenze del mercato moderno e promettendo una continuità con auto di lusso e sportive fedeli al su DNA.

Intanto nel settore dell’usato esclusivo per i collezionisti sembra che perfino veicoli che non furono così di successo e popolari per Lancia, continuano ad avere il loro valore. In questo caso si tratta della Prisma 4×4, e nello specifico questo è l’esemplare creato per l’Avvocato Agnelli in collaborazione con il marchio Abarth.

Personalizzazioni

Dentro sfoggiava un volante e un pomello del cambio in radica Nardi, con rivestimenti in pelle o Alcantara. La pedaliera era adattata alle esigenze fisiche del proprietario e a spingerla ci pensava il motore 2.0 Turbo con oltre 200 CV abbinato alla trazione integrale.

Le altre Prisma 4×4, prodotte in soli 15.000 esemplari, non usavano quel motore e quel sistema di trazione, per questo qualcuno disse che questa one-off poteva essere considerata più che altro una Lancia Delta Integrale 8v, camuffata da Prisma.