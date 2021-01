La Chevy Impala Lowrider di Kobe Bryant messa all’asta

La Chevy Impala Lowrider del 1963 appartenuta al compianto Kobe Bryant è in vendita all’asta da Goldin Auctions. L’esemplare, personalizzato su misura per il noto asso dello sport, fu un dono della moglie Vanessa, che nel Natale 2006 stupì il marito con questa imponente cabriolet, da gustare al meglio sulle vie di Hollywood. Base di partenza per l’adattamento agli specifici gusti (curato dalla West Coast Customs), fu un esemplare usato, con oltre 40 anni di vita sulle spalle, completamente riverniciato con un trattamento cromatico multistrato, dalle sfumature cinematografiche, tra il blu e il viola.

Abitacolo sfarzoso

Anche gli interni di questa Chevy Impala sono stati rifatti ad arte, con nuovi rivestimenti in pelle bianca tempestati di veri cristalli Swarovsky e tappetini in blu reale. Per incontrare ancora meglio le preferenze di Kobe Bryant, l’auto scoperta a stelle e strisce è stata dotata di ruote a raggi Dayton da 13 pollici a 100 razze e di potenti freni a disco anteriori. Interventi hanno riguardato anche il sistema audio, per renderlo attuale in termini di tecnologie del suono.

Condizioni impeccabili

Nuovo il sistema di scarico, che dà un tono più muscolare al corposo motore V8, pesantemente rivisto. Alla personalizzazione non sono sfuggite nemmeno le sospensioni. Il modello messo in vendita da Goldin Auctions ha percorso solo 24.729 miglia ed è in ottima forma: requisito che potrebbe alimentare ulteriormente l’interesse dei potenziali acquirenti. Per le offerte c’è tempo fino al 31 gennaio. Il prezzo attuale di questa Chevy Impala Lowrider è di 170 mila dollari, ma la sua storia legata a quella di Kobe Bryant potrebbe spingerlo molto più alto, anche se lo è già rispetto alla base d’asta di 100 mila dollari. Vedremo.