Kia Sportage: i teaser della nuova generazione

Kia sta portando a termine le ultime fasi di sviluppo della nuova generazione della Kia Sportage prima del lancio che avverrà l’8 giugno e che svelerà una rivoluzione estetica e tecnologica.

Dopo la nuova EV6, la quinta generazione della Kia Sportage sarà il prossimo grande lancio che l’azienda asiatica svelerà quest’anno e dovrà vedersela con modelli come la Hyundai Tucson, la Nissan Qashqai o la Ford Kuga.

Kia Sportage 2022: nuovo design

Per la nuova generazione della Kia Sportage si prevede un notevole cambiamento in termini estetici con il design che sarà senza dubbio influenzato dalla presenza di una nuova firma luminosa dal taglio abbastanza aggressivo, come si vede nel ‘teaser’ rilasciato dal brand.

La nuova Sportage supererà inoltre i 4,49 metri della versione attuale, a vantaggio di una maggior spazio interno. L’abitacolo offrirà soluzioni simili a quelle dell’EV6. Il pannello di controllo e il display del sistema digitale saranno un tutt’uno e sfoggeranno un design curvo.

Kia Sportage 2022: le motorizzazioni

La gamma meccanica della Kia Sportage avrà un’evidente affinità con quella della nuova generazione della Hyundai Tucson. Ci saranno motori a benzina, diesel ed elettrificati. Questi ultimi includono nel SUV Hyundai una versione ibrida e un’altra ibrida plug-in, che potrebbe essere adottata anche dalla nuova Sportage, che sarà venduta sia con trazione anteriore che integrale.

I prezzi

Il prezzo della nuova Kia Sportage 2022 non dovrebbe rappresentare un aumento notevole rispetto al modello attuale, il cui costo iniziale si aggira intorno ai 25.000 euro. La Tucson di nuova generazione, che potrebbe servire da riferimento, parte da 26.000 euro.