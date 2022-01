Kia Niro: la nuova generazione partirà con l’ibrida

La seconda generazione della KIA Niro è stata presentata lo scorso novembre. Il crossover del Brand coreano ha sorpreso il pubblico scommettendo su un cambiamento radicale della sua immagine, ora con un design più compatto rispetto al modello più familiare che è ancora in vendita.

Esteticamente avevamo già visto che KIA è rimasta più che fedele alla concept HabaNiro presentata nel 2019. Le sue linee scommettono su un cambio di look radicale, uno degli argomenti che sfrutterà per distinguersi dalla concorrenza.

Dimensioni e design, più grande e stilosa

La nuova Kia Niro ora misura 4.420 mm in lunghezza, 1.825 mm in larghezza, 1.545 mm in altezza e vanta un passo di 2.720 mm. Dimensioni tutte cresciute, rispettivamente di 65, 20, 10 e 20 millimetri, che hanno consentito anche di aumentare il volume del bagagliaio di 15 litri, arrivando ora a 451 litri.

La nuova Niro opta per uno stile più moderno all’esterno, con gruppi ottici suddivisi in livelli e una sinuosa luce diurna a LED all’anteriore, mentre al posteriore i piloti sono ora disposti in verticale e fiancheggiano il lunotto. Uno stile che è stato trasferito anche agli interni che ora si distinguono per l’ampio schermo digitale da 10 pollici per la strumentazione e per il sistema di infotainment da 10,25 pollici.

Un arsenale di sistemi di assistenza alla guida

La nuova Kia Niro vanta inoltre un autentico arsenale di sistemi di assistenza alla guida “Drivewise” con:

Assistenza per evitare le collisioni con rilevamento di pedoni e ciclisti, Intelligent Speed ​​Limit Assistant (ISA), Rilevatore di punti ciechi, Avviso di attenzione del conducente, Assistente per i fari abbaglianti, Controllo automatico della velocità di crociera «Smart Cruise Control», Assistente al parcheggio autonomo, Assistente al mantenimento della corsia, Avviso e assistenza al traffico trasversale posteriore, Assistenza per la mitigazione dell’impatto posteriore, Avviso di parcheggio anteriore e posteriore, Head-up display da 10 pollici.

Prima l’ibrida, poi arriveranno la plug-in e l’elettrica

La prima versione meccanica che arriverà sul mercato sarà la KIA Niro Hybrid. Il costruttore coreano si è affidato ancora una volta a un powertrain che ha fatto registrare enormi numeri di vendita, abbinando il motore GDI a quattro cilindri aspirato da 1,6 litri da 105 CV con un motore elettrico che produce 44 CV. La potenza massima combinata è di 141 CV e viene trasferita alle ruote anteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione e a 6 rapporti.

L’efficienza di questa versione sarà massima, visto che, pur non conoscendo ancora i dati prestazionali, KIA ha installato un sistema che passa automaticamente alla modalità elettrica nelle cosiddette “aree verdi”. Inoltre il conducente può configurare zone speciali e memorizzarle nel sistema. Un complemento a cui si aggiunge anche la frenata rigenerativa intelligente con diversi livelli di recupero. In seguito arriveranno anche la plug-in hybrid e la elettrica pura.