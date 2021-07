Jeep Liberty cabrio: più unica che rara

I SUV scoperti come la Nissan Murano Cabrio o la Evoque Convertible non sono riusciti a prendere piede, ma il proprietario di una Jeep Liberty negli Stati Uniti ha recentemente deciso di convertire il suo fuoristrada in un droptop.

In realtà questa Jeep Liberty è nata come tutte le altre, ma il tetto è stato gravemente danneggiato a causa della caduta di un ramo di un albero. Invece di far ripararlo, probabilmente a caro prezzo, il proprietario ha deciso di tagliare completamente il tetto e ora possiede una Liberty decappottabile.

Il tetto è stato tagliato dalla parte superiore del parabrezza fino alla parte superiore delle portiere, il che significa che non ci sono più i montanti B o C. Ovviamente, tagliare il tetto di un veicolo unibody come la Liberty compromette seriamente la rigidità del telaio, ma il proprietario dice che in realtà questa Jeep è più stabile di quanto ci si potrebbe aspettare…

Ad ogni modo ha anche dichiarato che costruirà un rollbar tubolare personalizzato che andrà dal parabrezza fino al punto in cui si trovavano i montanti posteriori e realizzerà anche nuovi montanti anteriori e centrali.