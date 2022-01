Jeep conferma la “baby SUV”, sarà più piccola della Renegade

Jeep, parte del gruppo Stellantis dopo la fusione tra FCA e PSA, è uno dei marchi dalla personalità più definita tra quelli che compongono il quarto colosso automobilistico mondiale. Parlare di Jeep è parlare di fuoristrada e avventura, ma i responsabili del brand hanno anche percepito che alcuni dei valori con cui il grande pubblico si rapporta all’azienda americana non sono i più adeguati per affrontare questa nuova tappa, segnata essenzialmente dalla lotta alle emissioni. Ed è per questo che in Jeep non vogliono solo “salire sul treno dell’elettrificazione”, ma vogliono essere la locomotiva, abbracciare la nuova mobilità elettrica e diventare il produttore di SUV più ecologico al mondo.

La transizione ibrida

Decisivo è stato, ad esempio, il lancio delle Renegade 4xe e Compass 4xe, ovvero delle versioni ibride plug-in dei loro modelli più compatti, disponibili con 190 e 240 CV di potenza e dotate di quattro ruote motrici, sebbene si tratti di un sistema di trazione totale che richiede il funzionamento del motore a benzina 1.3 per ottenere la massima trazione, poiché in modalità elettrica è spinto solo l’asse posteriore.

E alle varianti Renegade 4xe (47 chilometri di autonomia elettrica WLTP e consumo medio di 2,1 l/100 km) e Compass 4xe (47 chilometri e 1,9 l/100 km) è stata poi affiancata la Wrangler 4xe, altra ibrida plug-in a 4 ruote motrici, anche se in questo caso con 380 CV e un sistema più elaborato che, ad esempio, garantisce la trazione integrale anche durante la guida senza emissioni. Certifica un’autonomia elettrica WLTP di 44 chilometri e consuma, nella media ufficiale, 3,5 l/100 km.

La ‘baby Jeep’, entro il 2023

In questo modo, il 2022 che ora inizia si chiuderà con cinque modelli di SUV Jeep in vendita: Renegade, Compass, Wrangler (ora solo con carrozzeria a cinque porte e meccanica 4xe) e Gladiator (un esclusivo pick-up diesel da 264 CV basato sulla Wrangler) attualmente in vendita e ai quali si aggiungerà la Grand Cherokee.

E la famiglia crescerà ancora di più nel 2023, quando il brand americano presenterà quello che in molti hanno chiamato ‘baby Jeep‘, un SUV senza nome e più compatto della Renegade, destinato a battersi nel segmento B-SUV. E nonostante si sappia molto pocos questo modello Jeep non nasconde più il suo arrivo. E nemmeno che sarà il primo modello del marchio dotato di una versione 100% elettrica, anche se nella sua gamma non mancherà la meccanica a combustione, sempre elettrificata.

Piattaforma condivisa

È anche noto che questa futura piccola Jeep, lunga circa 4,1 metri, condividerà una piattaforma con diversi B-SUV di altri marchi Stellantis, come la Peugeot 2008, la DS 3 Crossback e la Opel Mokka. Tre modelli, tra l’altro, dotati anche di una versione elettrica, sempre con trazione anteriore, anche se fonti non ufficiali hanno indicato la possibilità che Stellantis stia lavorando a una modifica della sua architettura per consentire alla futura versione elettrica della ‘baby Jeep’ di essere 4xe, cioè avere la trazione integrale. La soluzione probabilmente passerebbe attraverso l’integrazione di un piccolo motore elettrico nell’asse posteriore.