Jeep: che successo per il colore Tuscadero

Quando ha reso disponibile la nuova tonalità Tuscadero ai clienti ad agosto, Jeep si aspettava che fosse un colore popolare, ma evidentemente non era riuscita a prevedere quante persone fossero realmente interesse a una sfumatura di “magenta cromatico”.

Oggi il marchio ha annunciato che l’offerta di colori a tempo limitato sarà estesa proprio a causa della sua popolarità. Da agosto, perciò, la vernice opzionale da 395 dollari è stata ordinata quasi 30.000 volte, il che la rende il colore in edizione speciale Wrangler più popolare quest’anno, anche se, inizialmente, doveva essere disponibile solo fino a novembre.

Jim Morrison, VP e capo di Jeep Brand North America, ha detto:

Insieme a Tuscadero, Jeep ha offerto altri tre colori speciali: Chief Blue, Nacho e Gecko. Morrison ha anche affermato:

Con il marchio Jeep che celebra il suo 80° anniversario, è il momento perfetto per lanciare un colore deciso e personalizzato sul veicolo Jeep più iconico, entrambi progettati per rompere gli schemi e distinguersi sulla strada e sui sentieri. La particolarità di colori come Tuscadero è che attirano un enorme seguito di appassionati perché sono eccitanti, autentici e si distinguono, proprio come la comunità Jeep.