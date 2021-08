Jaguar XE e XF R-Dynamic Black pronte per l’Italia

Jaguar ha annunciato il nuovo allestimento R-Dynamic Black sia per le berline XE che XF e XF Sportbrake, con un equipaggiamento più ricco e ritocchi di design in chiave sportiva. I modelli sono già disponibili nel Regno Unito e stanno per arrivare nel nostro Paese, seguendo le orme delle versioni equivalenti R-Dynamic Black dei SUV F-Pace, E-Pace e I-Pace.

Motorizzazioni

Sia la XE che la XF R-Dynamic Black sono equipaggiate con il motore diesel mild-hybrid da 2,0 litri che produce 201 CV (150 kW / 204 CV) e 430 Nm (317 lb-ft) di coppia. La potenza viene inviata alle ruote posteriori esclusivamente attraverso un cambio automatico a otto rapporti. La XE accelera da 0-100 km/h (0-62 mph) in 5,6 secondi mentre la XF più impiega 5,8 secondi. Il consumo di carburante parte da 4,8 l/100 km per la XE e da 4,9 l/100 km per la XF.

Novità estetiche

Esteticamente il pacchetto R-Dynamic Black si distingue per i cerchi neri da 19 pollici con pinze dei freni rosse e la finitura nera per la griglia, gli stemmi, gli specchietti, i passaruota laterali e le prese d’aria laterali. I toni più scuri continuano all’interno dell’abitacolo, in contrasto con gli elementi metallici sulla plancia e sulla consolle centrale.

Equipaggiamento e infotainment

Entrambi i modelli sono dotati dell’ultimo sistema di infotainment Pivi Pro di Jaguar, in grado di ricevere aggiornamenti via etere in futuro e di supportare la connettività Apple CarPlay / Android Auto. C’è anche la tecnologia di ionizzazione dell’abitacolo Jaguar e il sistema Active Road Noise Cancellation per un ambiente più confortevole. Infine l’XF beneficia dell’illuminazione dell’bitacolo Premium migliorata che offre una scelta di 30 colori (invece di 10).

Prezzi

In Italia il listino parte dai 46.760 euro della Jaguar XE R-Dynamic Black fino ad arrivare ai 65.550 euro e 68.710 euro delle XF e XF Sportbrake R-Dynamic Black.