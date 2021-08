Jaguar F-Pace: le nuove versioni speciali Greystone e Greenstone

La gamma della SUV di medie dimensioni Jaguar F-Pace è stata ampliata alle speciali declinazioni Greystone e Greenstone in serie limitata, entrambe destinate esclusivamente al mercato italiano e proposte come configurazione Limited Edition dell’allestimento R-Dynamic SE.

Solo con la motorizzazione diesel

Entrambe disponibili con il motore diesel 2.0D da 204 CV di potenza della versione D200, le nuova Jaguar F-Pace Greystone ed F-Pace Greenstone sono dotate di pacchetto Black Pack Exterior, cerchi in lega specifici di colore nero lucido Gloss Black, interni in pelle goffrata bicolore Ebony e Siena Tan, tetto panoramico e inserti in alluminio.

Le specifiche caratteristiche nel dettaglio

La nuova Jaguar F-Pace Greystone sarà riconoscibile per la carrozzeria di colore grigio Charente Grey Premium Metallic e prodotta in soli 100 esemplari, in vendita al prezzo unitario di 72.900 euro. Per la nuova Jaguar F-Pace Greenstone, invece, sono previste solo 25 unità al prezzo unitario di 74.900 euro, caratterizzate dalla tinta verde scuro Forest Green Ultra Metallic.