Incidente pauroso per Andersson al RallyX Nordic [VIDEO]

Spaventoso incidente per Lars Andersson durante le semifinali di uno degli appuntamenti del RallyX Nordic 2021. Il pilota svedese, nel corso di un duello porta a porta con un avversario, si è spinto oltre i limiti della planimetria agonistica, fiondandosi sulla scarpata destra della pista. Inevitabile la carambola, che ha fatto temere il peggio, viste le condizioni in cui si è presentata l’auto dopo i capottamenti. Per fortuna Andersson è uscito illeso dal crash. Così possiamo ammirare le immagini fornite dal video con una certa dose di tranquillità. Fra le cause dell’incidente, potrebbe esserci la rottura dello sterzo, ma è solo un’ipotesi.

Il RallyX Nordic è una serie svedese di rallycross, affrontata con vetture speciali, capaci di esprimere prestazioni estreme nella classe Supercar. Qui non ci sono sussidi elettronici alla guida: tutto è rimesso alla bravura del pilota.

I partecipanti hanno la possibilità di svolgere due sessioni di prove libere per un massimo di 4 giri ciascuna. Ogni protagonista disputa tre turni di qualificazione con un massimo di cinque vetture per ogni batteria. I dodici-diciotto piloti con il punteggio totale più alto accedono a 2 o 3 semifinali, a seconda del numero di iscritti. I primi 6 driver dopo le semifinali accedono alla finale dove, ovviamente, gli onori della gloria vanno al primo a tagliare il traguardo.

Fonte| RallyX.se