Il pick-up Chevrolet in stile Cadillac: ha 6 ruote e 1425 CV

In America i mezzi strampalati non mancano mai all’appello. Oggi ne abbiamo un altro esempio. Si tratta di una Chevrolet Silverado del 2004, pesantemente modificata e dotata di calandra Cadillac, per farla somigliare a un’Escalade EXT. Quest’ultima rappresenta la versione pick-up della opulenta Escalade ed è stata prodotta fino al 2013, quando il rallentamento delle vendite portò all’interruzione del suo ciclo produttivo. Oggi si può solo acquistare un usato, ma c’è chi sceglie altre strade, come il proprietario del veicolo di cui ci stiamo occupando. Lui si è limitato a mutuarne la mascherina. Al resto ci pensa la fantasia.

L’esito degli sforzi creativi è un mostro stradale, dall’aspetto imponente, che incute quasi timore. Ora il mezzo è in vendita su eBay. La richiesta è di 98.000 dollari. Con la stessa cifra si potrebbe comprare qualcosa di più nobile, ma c’è chi preferisce il tuning estremo e in questo caso le modifiche, anche molto importanti, non mancano. Basti dire che sotto il cofano c’è un motore V8 da 8.6 litri di cilindrata, pompato con una coppia di turbocompressori Garrett, per una potenza massima di 1425 cavalli. Avete letto bene: non è un refuso di stampa.

Il veicolo, che ha il doppio asse posteriore, è dotato anche di sospensioni idrauliche e di assetto regolabile. All’interno presenta un abitacolo in pelle color crema, che ben si intona con la verniciatura esterna nera. Non si hanno notizie sui chilometri percorsi, ma questo passa quasi in secondo piano rispetto alla sua “mostruosità”. Siete pronti a staccare il cospicuo assegno per l’insolito pick-up su base Chevrolet Silverado con calandra Cadillac Escalade EXT?

Foto | eBay