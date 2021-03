Hyundai Staria: svelate le immagini di una nuova monovolume

La Staria è una monovolume di Casa Hyundai attualmente in fase di sviluppo. I dettagli sulle sue specifiche non sono ancora noti, né è ancora trapelato se sarà disponibile in Italia o quando arriverà sul mercato.

Il marchio sudcoreano ha tuttavia confermato che la Staria avrà due finiture: una entry level e una premium. Le immagini rilasciate corrispondono alla versione alto di gamma e, se le previsioni saranno rispettate, nelle prossime settimane scopriremo maggiori dettagli su questo veicolo.

Per il momento i teaser svelano un’estetica che richiama il taglio futuristico della Hyundai Ioniq 5 recentemente presentata, fattore che potrebbe far pensare a una monovolume compatta e completamente elettrica, al passo con i tempi insomma.

Per la mobilità del futuro

La semplicità degli interni e l’assenza di una leva del cambio sono gli elementi che suggeriscono proprio la presenza di un powertrain a zero emissioni e Hyundai ha spiegato che, di fatto, che la Staria fa parte della sua strategia per competere nel “settore della mobilità del futuro“.

A livello estetico colpisce anche la striscia led che unisce i gruppi ottici e le ampie dimensioni dei finestrini, che svelano un abitacolo tutto incentrato sull’abitabilità. Dalle immagini emerge anche una disposizione interna 2 + 2, anche se è prevedibile che ci saranno altre configurazioni in modo da potersi adattare a diverse esigenze.

“Staria è la nuova linea di minivan di Hyundai“, ha spiegato SangYup Lee, vicepresidente e responsabile del design globale di Hyundai, “Fornirà un’esperienza completamente nuova e una proposta di valore per i clienti grazie alle sue caratteristiche di design ineguagliabili“.