Hyundai Elantra N, al debutto negli USA

Hyundai ha annunciato che al prossimo New York Auto Show, al via il 19 agosto, svelerà la Elantra N con specifiche statunitensi.

Il motore

Presentato all’inizio di questo mese, il modello è dotato di un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri che produce 276 CV e 392 Nm di coppia, un significativo miglioramento in termini di prestazioni rispetto alle versioni tradizionali dell’Elantra, che di base monta un motore a quattro cilindri aspirato da 2,0 litri con 147 CV e 179 Nm di coppia o, in alternativa, con un quattro cilindri turbo da 1,6 litri che sviluppa 201 CV e 264 Nm di coppia.

Cambio automatico o manuale per gli appassionati

Rispetto al motore Hyundai ha confermato che il modello con specifiche statunitensi sarà offerto con una trasmissione a doppia frizione a otto rapporti, mentre gli appassionati probabilmente opteranno per il manuale a sei marce standard. La trasmissione a doppia frizione ha una funzione N Grin Shift che aumenta temporaneamente la potenza del motore a 286 CV e in questo caso la Elantra N scatta da 0-62 mph (0-100 km/h) in 5,3 secondi.

Per ora Hyundai ha tenuto nascosti ulteriori dettagli, ma non dovrebbero esserci grandi sorprese. Di conseguenza, possiamo aspettarci una serie di caratteristiche prestazionali tra cui un differenziale elettronico a slittamento limitato, launch control e un potente sistema di frenata con dischi da 14,2 pollici. Non mancheranno modifiche alle sospensioni e un kit carrozzeria più aggressivo.