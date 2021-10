Hummer GMC EV: ha fino a 1000 CV e viaggia in diagonale

È uno dei prodotti più spettacolari attesi sul mercato automobilistico, purtroppo però non in Europa. Si tratta della nuova Hummer GMC EV, il robusto fuoristrada statunitense, nella sua versione a zero emissioni che sbarcherà prossimamente nelle concessionarie d’Oltreoceano.

Colossale ma con prestazioni da sportiva

Lungo cinque metri e mezzo l’Hummer GMC EV vanta un’incredibile potenza di 842 CV (SUV) e 1.000 CV (Pick-up) erogata dal powertrain elettrico che distribuisce i suoi 1.200 Nm di coppia a tutte e quattro le ruote attraverso un sofisticato e moderno sistema di trazione integrale. Nonostante i suoi oltre 4.000 kg di peso vanta prestazioni da sportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e un’autonomia di 350 km.

CrabWalk, marcia in diagonale grazie alle 4 ruote sterzanti

Tra le innovazioni più importanti porterà in produzione il sistema CrabWalk che le permetterà di muoversi diagonalmente grazie alle 4 ruote sterzanti con la stessa angolazione rispetto alla direzione di marcia. Potrà inoltre contare sulle sospensioni pneumatiche con funzione Extract Mode e sul sistema UltraVision che permette di vedere il terreno al di sotto della vettura per evitare gli ostacoli in off-road.

Occhi ovunque…

In totale sull’Hummer EV sono disponibili 18 differenti visuali esterne e svariati indicatori per l’uso in fuoristrada, tra cui l’inclinazione della vettura, la pressione delle gomme, il funzionamento del torque vectoring, la coppia erogata e lo stato di bloccaggio dei differenziali.

E ancora, l’Hummer elettrico avrà in dotazione il Super Cruise sviluppato dalla GM per la guida assistita che promette di poter “togliere le mani dal volante” su oltre 320 mila km di strade americane.

Prezzi: oltre 100.000 dollari

Il prezzo di listino dovrebbe partire approssimativamente da 105.000 dollari, mentre le prime consegne inizieranno nel 2023.