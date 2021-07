Honda: una vecchia Civic diventa pick-up per ospitare un V8

Forse sperava di realizzare un’auto per uno dei futuri film della saga “Fast&Furious”, o semplicemente non sapeva come utilizzare un vecchio V8 che aveva in garage, fatto sta che un amante del tuning, ha lavorato su una Honda Civic degli anni ‘80, quella squadrata tanto per intenderci, facendola diventare un pick-up per montare nella zona posteriore un motore Oldsmobile.

Più potenza con un V8 7 litri montato al posteriore

Certo, vedendola così, grezza e vissuta, la Civic in questione non presenta un grande fascino, ma è chiaro che il V8 da 385 CV e 644 Nm di coppia massima la rende intrigante. Il motore da ben 7 litri è stato preso in prestito da Oldsmobile Toronado ed è molto distante come concetto dai prodotti motoristici di Honda che hanno sfruttato già da questo modello delle cilindrate contenute per offrire un generoso picco di potenza agli alti regimi mediante la fasatura variabile.

Ha più cavalli di una Civic Type R

L’aspetto interessante è che la Civic Type R, che abbiamo avuto modo di provare di recente a Vallelunga, ha “solo” 320 CV, ma è chiaro che presenta un telaio ed un equilibrio generale decisamente accordato alla potenza in questione. La versione modificata con il V8 invece non si capisce se eroghi la cavalleria sulle ruote anteriori o sul posteriore, ma di sicuro non sarà altrettanto affidabile nella guida.

Si fa notare ma non piacerà a tutti