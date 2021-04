Honda HR-V: il tocco speciale di Mugen

La terza generazione della Honda HR-V è stata da poco presentata ufficialmente con uno stile rinnovato e con il look di un SUV Coupé, una dotazione tecnologica aggiornata e una meccanica ibrida. Le novità però non sono finite qui, perché con il suo debutto ancora recente Mugen ha appena presentato una propria versione per il nuovo SUV giapponese che lo renderà ancora più accattivante.

Il tuner giapponese legato alla Honda ha presentato un pacchetto estetico completo che richiama il carattere del nuovo HR-V dandogli un punto di sportività in più che si adatta a pennello a questa nuova sport utility in stile coupé.

Segni di riconoscimento

Esteticamente sfoggia nuovi paraurti più aggressivi, minigonne laterali, una griglia leggermente modificata, spoiler per portellone e tetto, accessori per i gruppi ottici, nuovi adesivi Mugen e nuove calotte per gli specchietti retrovisori. C’è spazio anche per un nuovo scarico sportivo o nuove ruote da 18 pollici. Anche all’interno ci sono novità sotto forma di nuovi tappetini in rosso e blu e la possibilità di optare per una finitura bicolore.

Meccanica originale

Dove non ci saranno novità sarà nella parte meccanica, che rimane intatta rispetto a quanto già mostrato. Ciò significa che i clienti giapponesi continueranno ad usufruire di una meccanica composta da un motore a benzina da 1,5 litri con trasmissione CVT o un ibrido non plug-in con trazione integrale.

In Europa, come già sappiamo, la formula scelta si chiama e: HEV, che consiste in un sistema ibrido composto da un motore a benzina i-VTEC da 1,5 litri e due motori elettrici, uno che funge da generatore e l’altro da elica, per offrire una potenza combinata di 131 CV e una coppia massima di 253 Nm.