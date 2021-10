Honda Civic Si 2022: 200 CV per divertirsi

Honda ha svelato la Civic Si 2022, secondo la Casa giapponese la più maneggevole, meglio equipaggiata e più divertente da guidare di sempre. A spingere questa versione sportiva della compatta nipponica ci pensa il motore da 1,5 litri aggiornato e viene fornita esclusivamente con un cambio manuale a sei marce, con la stessa tecnologia della Type R.

Erogazione migliorata

Il powertrain della nuova Civic Si produce 200 CV, 5 CV in meno rispetto al modello precedente e mantiene la coppia di 260 Nm. Secondo Honda, però, ciò che manca all’auto in potenza di picco è compensato da una migliore erogazione. Il motore promette anche una risposta più scattante grazie ad un nuovo volano che pesa il 26% in meno rispetto al precedente.

Migliorato anche il sound, grazie a un sistema di scarico con silenziatore a doppia bobina che aumenta il flusso di gas del 27 percento (rispetto alla Civic Touring). Il suono attivo riprodurrà, inoltre, suoni artificiali all’interno della cabina.

La Civic più rigida di sempre

La Civic Si 2022 beneficia di una nuova carrozzeria con l’8% in più di rigidità torsionale e il 13% in più di rigidità alla flessione rispetto al modello precedente. Ottiene anche una carreggiata posteriore più ampia di 12,7 mm e un passo più lungo di 35,5 mm per una guida più fluida. Anche le sospensioni sono state ottimizzate con molle anteriori più rigide dell’otto percento e molle posteriori più rigide del 54 percento rispetto a una Civic 2022 standard.

Gli ammortizzatori sono stati regolati ad hoc e i montanti anteriori MacPherson rinforzati nella parte superiore per gestire i maggiori carichi in curva. Anche le barre stabilizzatrici più spesse nella parte anteriore e posteriore aiutano a ridurre al minimo il rollio. La sensazione di sterzata, nel frattempo, è migliorata grazie a una barra di torsione più rigida del 60% che collega l’albero dello sterzo al pignone.

Per rinforzare la frenata, la Honda Civic Si ottiene freni più grandi, con rotori da 12,3 pollici nella parte anteriore e rotori da 11,1 pollici nella parte posteriore (rispettivamente 1,2 pollici e 0,9 pollici più grandi). Questi sono aiutati dai pneumatici standard 235/40R18 per tutte le stagioni, sebbene gli pneumatici estivi saranno disponibili anche come opzione di fabbrica.

Modifiche estetiche

All’esterno la Civic Si ottiene alcune modifiche rispetto alla berlina standard. Il paraurti anteriore superiore è più aggressivo, mentre il paraurti posteriore è stato modificato per inserire i due terminali di scarico dedicati.

Uno spoiler anteriore e uno spoiler posteriore nero lucido montato sulla parte superiore del cofano del bagagliaio aggiungono forza aerodinamica per migliorare la stabilità alle alte velocità, mentre il rivestimento nero lucido sulle calotte degli specchietti migliora l’aspetto.

I fari e le luci posteriori a LED sono di serie, così come i cerchi in lega da 18 pollici a 10 razze rifiniti con vernice nera opaca specifica. Blazing Orange è infine il colore esclusivo creato apposta per questa versione.

Gli interni

All’interno la Honda Civic Si monta sedili sportivi esclusivi con poggiatesta integrati e supporti per le spalle. Il cuscino inferiore è stato sollevato di 0,5 pollici nella parte anteriore, fornendo un supporto migliore. Non mancano i pedali sportivi e le cuciture rosse a contrasto sulle portiere, sul volante, sul bracciolo centrale e sul pomello del cambio. Un display della strumentazione a colori da sette pollici montato sul lato sinistro aiuta a fornire al guidatore tutte le informazioni di cui ha bisogno, mentre un touchscreen a colori da nove pollici ha l’integrazione wireless di Apple CarPlay e Android Auto.