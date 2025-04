“È parcheggiata qui sotto, ma non posso guidarla.” Con queste parole, il ventenne tennista danese Holger Rune descrive la sua fiammante Porsche 911 GT3, un’auto dal valore di circa 200.000 euro, che il giovane campione ha acquistato nonostante non possieda ancora la patente di guida.

Nel cuore del lusso di Montecarlo, residenza scelta da Rune, questa iconica vettura tedesca arricchisce una collezione automobilistica già impressionante, che include due BMW. La Porsche 911 GT3, simbolo dell’eccellenza ingegneristica tedesca, è equipaggiata con un motore aspirato da 4.0 litri capace di erogare 510 cavalli. Un vero gioiello per gli appassionati di auto di lusso, che combina design sofisticato e tecnologie all’avanguardia, come il cambio PDK a doppia frizione.

Nonostante l’entusiasmo per questo acquisto, Rune non ha ancora trovato il tempo per conseguire la patente. “Vorrei prenderla, ma con tutti i tornei è complicato. Dopo Montecarlo, devo andare a Barcellona, Madrid e Roma” ha spiegato il tennista, sottolineando come la sua carriera sportiva sia la priorità assoluta. Nel 2023, Rune ha raggiunto la quarta posizione nella classifica ATP e, dopo un periodo di difficoltà, sta cercando di ritornare ai vertici, come dimostra la recente finale disputata a Indian Wells nel 2024.

L’acquisto della Porsche non è solo un simbolo della passione di Rune per le auto di lusso, ma riflette anche la sua attenzione alla qualità e all’eccellenza. La vettura, con il suo design aerodinamico e prestazioni mozzafiato, incarna i valori di precisione e performance che caratterizzano il marchio Porsche. Per il giovane tennista, questa scelta rappresenta un traguardo importante, una celebrazione dei successi raggiunti finora.

Parallelamente, Rune ha investito in una villa nel Principato, dimostrando una gestione oculata del proprio patrimonio. Tuttavia, il suo obiettivo principale rimane quello sportivo: tornare a competere ai massimi livelli contro campioni come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per ora, la splendida Porsche resta un simbolo tangibile del suo talento e della sua dedizione, in attesa del momento in cui potrà finalmente mettersi al volante e godersi appieno il frutto dei suoi successi.