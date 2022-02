Hennessey Venom 1000: ecco la Shelby da oltre 1000 cavalli

La Ford Mustang Shelby GT500 che Ford svelò nel 2019 rimane, ad oggi, con i suoi 771 CV, non solo la Pony Car di serie più potente di sempre, ma anche la Ford più potente della storia. Ma la sua ‘cavalleria’ proveniente dal motore Predator V8 da 5,2 litri non è sufficiente per tutti. È qui che entra in scena Hennessey. Il preparatore statunitense ha presentato infatti la Venom 1000, una Shelby GT500 profondamente modificata e con una potenza ulteriormente incrementata fino a cifre da brividi.

Fino a 1000 CV sotto il cofano

Il nome stesso è già un indizio evidente dei numeri di cui stiamo parlando. Il V8 sovralimentato ora raggiunge oltre 1.000 cavalli e 1.1152 Nm di coppia massima grazie, tra gli altri aggiornamenti meccanici, al nuovo sistema di raffreddamento per il compressore, alla nuova puleggia e al nuovo intercooler. Ora inoltre può funzionare con etanolo E85. Ciò si traduce in una belva che Hennessey ha mostrato in azione sul suo circuito, accompagnata da un nuovo impressionante sound…

Kit Ford Carbon

Il tuning meccanico della Ford Shelby GT500 è accompagnato dal kit Ford Carbon che aggiunge diverse parti della carrozzeria in fibra di carbonio, nuovi cerchi, uno splitter anteriore, un sistema di scarico ad alte prestazioni, freni Brembo e stripes di colore nero classico per mantenere l’aspetto di una Shelby standard, anche se sotto la carrozzeria nasconde le sorprese citate.