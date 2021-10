Hankook Winter i*cept evo3: massime prestazioni in inverno

Tra gli elementi più importanti che contribuiscono alla sicurezza e alle prestazioni di un’auto, soprattutto in inverno, ci sono gli pneumatici. Durante la stagione fredda, infatti, il fondo stradale è più scivoloso a causa della presenza di ghiaccio, neve, acqua e perfino foglie cadute. Per questo è indispensabile che gli pneumatici, che rappresentano il punto di contatto tra il veicolo e l’asfalto, siano ottimizzati per le condizioni difficili dell’inverno. Ma non tutti gli pneumatici sono uguali: per ottenere la massima sicurezza e per non avere compromessi in fatto di guidabilità è necessario montare pneumatici di elevata qualità come quelli progettati da Hankook.

Il produttore coreano, infatti, si distingue per i suoi prodotti che coniugano la massima aderenza sui fondi sdrucciolevoli e innevati con il piacere e l’emozione di guidare un’auto anche quando le temperature scendono, in particolare un’auto ad alte prestazioni. E non potrebbe essere altrimenti, dato che Hankook sviluppa coperture capaci di regalare emozioni al volante, in linea con la filosofia progettuale Driving Emotion che guida la creazione di ogni prodotto del brand.

Hankook Winter i*cept evo3 e Winter i*cept evo3 SUV

Progettati per gli automobilisti più esigenti, gli pneumatici invernali Hankook sono arrivati alla terza generazione e oggi rappresentano la massima espressione della tecnologia dell’azienda coreana, che proprio quest’anno ha compiuto 80 anni.

L’ultima evoluzione delle coperture Hankook per l’inverno si chiama Winter i*cept evo3: si tratta di pneumatici ultra high performance che consentono il massimo controllo sui fondi innevati e le migliori prestazioni quando le temperature scendono sotto i 7 C°, sia sul bagnato che sull’asciutto. È inoltre presente anche una versione specifica per i veicoli a ruote alte, chiamata Winter i*cept evo3 SUV.

Tra le caratteristiche uniche degli pneumatici invernali Winter i*cept evo3 c’è il fatto di essere ottimizzati per il clima europeo di oggi. Vi siete accorti che in effetti il clima in Europa sta cambiando? Gli inverni alle latitudini europee sono diversi rispetto anche solo fino a pochi anni fa: ora è più facile che si verifichi un’alternanza tra temperature più miti e improvvisi cali della temperatura che portano gelate e nevicate oppure intense piogge con accumulo di acqua sulle strade. Per questo Hankook ha pensato di progettare pneumatici che rispondono alle mutate condizioni atmosferiche e dell’asfalto. Spiega Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe:

Con Winter i*cept evo 3, i nostri ingegneri sviluppatori hanno creato una linea di pneumatici invernali con un’ampia gamma di caratteristiche del prodotto in grado di rispondere ottimamente alle mutevoli e sempre più impegnative condizioni meteo invernali.

Inoltre, gli pneumatici invernali di Hankook sono anche pensati per adattarsi ai veicoli ibridi ed elettrici che saranno sempre più diffusi nei prossimi anni sul mercato. Proprio per questo saranno utilizzati sempre di più come primo equipaggiamento dai produttori di auto elettrificate, come già avviene per numerosi modelli premium di auto termiche.

Perché gli pneumatici Hankook fanno la differenza

Sviluppati in Europa nel Centro di ricerca e sviluppo europeo ETC di Hannover, in Germania, gli pneumatici Winter i*cept evo3 presentano caratteristiche migliorate rispetto al modello precedente e anche diverse innovazioni. Sono proprio queste caratteristiche a differenziare i prodotti Hankook. Eccole in dettaglio:

Struttura direzionale del battistrada: progettata per migliorare l’aderenza sulla neve e per diminuire il rischio di aquaplanning rispetto alla versione che sostituisce. Le prestazioni risultano ulteriormente ottimizzate, in particolare gli spazi di frenata vengono ridotti del 10% sul bagnato e del 7% sulla neve.

progettata per migliorare l’aderenza sulla neve e per diminuire il rischio di aquaplanning rispetto alla versione che sostituisce. Le prestazioni risultano ulteriormente ottimizzate, in particolare gli spazi di frenata vengono ridotti del 10% sul bagnato e del 7% sulla neve. Disegno del battistrada : sono presenti tasselli più ampi del 5% rispetto al modello precedente e scanalature laterali maggiorate del 20%;

: sono presenti tasselli più ampi del 5% rispetto al modello precedente e scanalature laterali maggiorate del 20%; Inedita mescola in silice con additivi speciali : la formulazione specifica garantisce una elevata capacità di carico e permette di garantire prestazioni superiori sul bagnato mai viste prima. Le resine naturali assicurano flessibilità alla gomma in un ampio range di temperature ed inoltre vengono utilizzati degli speciali additivi che garantiscono la massima flessibilità quando la temperatura scende.

: la formulazione specifica garantisce una elevata capacità di carico e permette di garantire prestazioni superiori sul bagnato mai viste prima. Le resine naturali assicurano flessibilità alla gomma in un ampio range di temperature ed inoltre vengono utilizzati degli speciali additivi che garantiscono la massima flessibilità quando la temperatura scende. Cintura in acciaio ad alta resistenza e cordatura aggiuntiva : è presente uno strato in acciaio a copertura totale che incrementa la rigidità del battistrada; in più la copertura del bordo contribuisce a migliorare la sterzata sui fondi scivolosi. L’aumento del numero di cordatura in acciaio della cintura ottimizza la manovrabilità.

: è presente uno strato in acciaio a copertura totale che incrementa la rigidità del battistrada; in più la copertura del bordo contribuisce a migliorare la sterzata sui fondi scivolosi. L’aumento del numero di cordatura in acciaio della cintura ottimizza la manovrabilità. Irrigidente delle fibre a doppio strato: contribuisce a garantire una maggiore resistenza strutturale degli pneumatici in condizioni di maggiore stress.

contribuisce a garantire una maggiore resistenza strutturale degli pneumatici in condizioni di maggiore stress. Cerchietto del tallone ad altissimo limite di snervamento: ottimizza la stabilità del pneumatico, che rimane saldamente fissato al cerchio anche nelle condizioni più difficili.

Una gamma per ogni esigenza

Gli pneumatici Hankook Winter i*cept evo3 sono disponibili in una gamma completa di ben 50 misure. Possono essere utilizzati su cerchi da 17 a 21 pollici con larghezze del battistrada comprese tra 195 mm e 295 mm. Ma non solo, c’è anche la versione Hankook Winter i*cept evo3 SUV, pensata per i veicoli a ruote alte, che è invece disponibile con diametro da 17 a 22 pollici e con una larghezza da 215 mm a 315 mm.