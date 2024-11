Hankook e l’impegno per un’economia circolare

Hankook, rinomato produttore di pneumatici premium, si distingue come leader nel settore per il suo impegno costante verso la sostenibilità ambientale e la riduzione dell’impronta di carbonio. L’azienda ha raggiunto traguardi significativi nello sviluppo di pneumatici sostenibili e nella promozione di un modello di economia circolare “Tire-to-Tire” innovativo.

Produzione in serie di pneumatici con nero di carbonio riciclato

Hankook ha avviato la produzione su larga scala di pneumatici che impiegano tre tipi di nero di carbonio certificato ISCC PLUS, derivato dall’olio di pirolisi di pneumatici usati. Questo processo all’avanguardia rappresenta un passo fondamentale verso un’economia circolare per la produzione di pneumatici, riducendo la dipendenza dalle materie prime derivate dal petrolio e preservando le risorse naturali.

Il successo di Hankook è frutto di una stretta collaborazione con un consorzio di 12 aziende e istituzioni coreane, tra cui HD Hyundai Oilbank e HD Hyundai OCI. Insieme, si concentrano sulla ricerca e sviluppo di materiali sostenibili adatti alla produzione in serie. HD Hyundai Oilbank e HD Hyundai OCI hanno sviluppato i tre tipi di nero di carbonio certificato, ottenendo la certificazione ISCC PLUS, un sistema di certificazione internazionale che garantisce la sostenibilità e la circolarità dei materiali.

Hankook: “Emissioni Zero entro il 2050”

Hankook si impegna a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, un obiettivo ambizioso che testimonia la sua dedizione alla sostenibilità ambientale. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda sta aumentando progressivamente l’utilizzo di materiali sostenibili nella produzione, puntando a utilizzare il 100% di materiali sostenibili entro il 2050. La Science Based Targets Initiative (SBTi) ha riconosciuto l’impegno di Hankook come prima azienda nel settore degli pneumatici coreano ad adottare misure concrete per la riduzione dei gas serra.

Hankook dimostra il suo impegno per la sostenibilità attraverso una serie di iniziative concrete:

Certificazione ISCC PLUS per gli stabilimenti: Lo stabilimento di Geumsan in Corea è stato il primo nel settore degli pneumatici ad ottenere la certificazione ISCC PLUS nel 2021, seguito dallo stabilimento in Ungheria nel 2023.

Riconoscimento FIA: Hankook ha ottenuto la “Three Star Environmental Accreditation” dalla FIA (Federation Internationale de l’Automobile), il più alto livello di certificazione di sostenibilità assegnato dall’organizzazione.

Hankook continua a lavorare a stretto contatto con i partner del consorzio per sviluppare ulteriormente il nero di carbonio, con l’obiettivo di utilizzare al 100% olio di pirolisi. Questo impegno costante nell’innovazione sottolinea la leadership di Hankook nel guidare il settore degli pneumatici verso un futuro più sostenibile. Hankook si distingue come un’azienda leader nel settore degli pneumatici, non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per il suo impegno costante verso la sostenibilità ambientale. Attraverso la sua strategia di economia circolare, l’utilizzo di materiali sostenibili e la collaborazione con partner strategici, Hankook sta tracciando un percorso innovativo per un futuro più responsabile e sostenibile nel settore degli pneumatici.