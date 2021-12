Great Wall Black Bullet Concept: pronto a sfidare i pick-up americani

L’F-150 di Ford è stato il dominatore delle vendite negli Stati Uniti per decenni e non ci sono segni di rallentamento per il pick-up dell’Ovale Blu. L’azienda statunitense ora ha anche un Ranger di nuova generazione per i mercati globali. Ma c’è almeno un paese in cui Ford non è il re delle vendite di questo segmento e quel paese è la Cina.

L’anno scorso in Cina sono stati venduti circa 452.000 pick-up e il principale produttore nella Repubblica popolare è stato Great Wall. Il gigante automobilistico locale ha infatti una gamma di pick-up di successo e l’intera schiera di prodotti è stata esposta durante il Guangzhou Auto Show.

Black Bullet Concept

Il primo pick-up che vedete nella galleria è il cosiddetto Black Bullet, un concept basato sulla versione di produzione del Poer. Lo studio è stato progettato e realizzato in collaborazione con un’azienda cinese di aftermarket fuoristrada.

Le modifiche rispetto al modello di serie includono un boccaglio, ruote fuoristrada più grandi, passaruota con rivestimento aggiuntivo, un verricello aggiornato, nuovi paraurti e altro ancora. Il pick-up è 51 millimetri più alto rispetto al Poer originale.

Gli altri pick-up al salone cinese

Altri veicoli esposti allo stand di Great Wall sono stati il Baja Mad Man, un altro concept fuoristrada hardcore, nonché una versione completamente elettrica del Poer, un teorico concorrente per il Ford F-150 Lightning. Accanto ad esso c’è il Poer Pro, una versione più piccola del modello principale di Great Wall, insieme a una serie di varianti modificate.

Gli esperti del settore ritengono che il mercato cinese dei camion potrebbe crescere fino a 840.000 unità entro il 2025 se il governo locale continuerà a consentire l’operatività dei pickup nelle città. La China Association of Automobile Manufacturers prevede addirittura fino a 1,67 milioni di vendite annuali entro il 2030.