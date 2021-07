Grandine fuori dal comune sulla A1: centinaia di auto distrutte [Video]

I fenomeni metereologici avversi sono molto ricorrenti negli ultimi tempi, anche in Italia. È del pomeriggio di ieri la notizia della violenta grandinata che si è abbattuta sull’Emilia Romagna, con conseguenze pesanti anche sugli automobilisti in transito sull’autostrada A1, tra Parma e Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. Qui i malcapitati si sono trovati a fare i conti con uno scenario apocalittico.

Chicchi di grandine grandi come albicocche hanno bersagliato i veicoli, provocando danni e tamponamenti. Centinaia le vetture colpite, alcune distrutte a tal punto da metterle in pratica fuori uso. Purtroppo ci sono stati dei feriti e questa è la cosa che dispiace di più. Speriamo che tutto si risolva al meglio per loro. Sulle auto si sono formate grandi bolle e tanti parabrezza sono andati in frantumi.

L’intervento dei soccorritori ha imposto la chiusura al transito per alcune ore. Ingenti i danni nell’area: capannoni industriali, case e colture non sono stati risparmiati dalla furia del meteo. Per fortuna non si registrano vittime ed è un vero miracolo, perché con chicchi di grandine di queste dimensioni il rischio di perdite di vite umane era molto concreto.