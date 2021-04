GMC Hummer EV: svelata la versione SUV

Questo fine settimana ha avuto luogo il debutto del nuovo GMC Hummer EV SUV, la variante a scocca chiusa della nuova gamma elettrica di Hummer che arriverà sul mercato tra il 2023 e il 2024.

Il nuovo GMC Hummer EV SUV non ha praticamente novità rispetto al pick-up elettrico che è presentato lo scorso anno, visto che, a parte qualche dettaglio, è praticamente identico a quello che già conoscevamo. L’unica differenza è nelle dimensioni, dato che la variante SUV è leggermente più corta e perde un po ‘di passo, anche se per ora il brand non ha svelato le misure ufficiali del modello.

Poche novità estetiche rispetto al pick-up

A livello estetico le novità riguardano esclusivamente la zona posteriore dove, ovviamente, la carrozzeria aperta scompare per far posto ad una cabina chiusa caratterizzata da un montante leggermente più ampio e inclinato, un grande finestrino laterale e un montante posteriore piuttosto sottile che culmina in un lunotto quasi verticale, dove poggia una ruota di scorta a grandezza naturale. Per il resto, il nuovo GMC Hummer EV SUV è identico alla versione pick-up, con cui condivide praticamente tutto.

Le motorizzazioni

A livello tecnico, entrambi i modelli condividono infatti sia meccanica che telaio, tranne per un dettaglio interessante: il SUV non ha la versione meccanica da 1.014 CV, ha solo 2 livelli di potenza, 634 e 842 CV. L’assenza della variante da oltre 1.000 cavalli significa che la GMC Hummer EV SUV Edition 1, l’edizione speciale di lancio, dovrà accontentarsi di 830 CV e un’autonomia di oltre 480 chilometri.

Inoltre troveremo anche una versione con 2 motori, trazione integrale e 634 cavalli e due altre versioni con 3 motori rispettivamente da 634 e 842 CV. La prima di queste raggiungerà i concessionari all’inizio del 2023 e l’ultima di queste, la più potente, inizierà la produzione nel primo trimestre del 2024.