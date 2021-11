Genesis GV70e: ecco la versione elettrica

Al Salone di Guangzhou 2021, in programma dal 19 novembre fino al prossimo 28 novembre, è stata svelata la nuova Genesis GV70e, ovvero la versione a propulsione elettrica della SUV premium GV70 di medie dimensioni.

490 CV di potenza e 500 km di autonomia

Disponibile solo nella configurazione AWD a trazione integrale, la nuova Genesis GV70e è equipaggiata con il doppio motore elettrico da 490 CV di potenza complessiva e 700 Nm di coppia massima che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. L’autonomia massima dichiarata, invece, ammonta a 500 km.

Anche per il mercato europeo

L’esemplare della nuova Genesis GV70e in esposizione alla kermesse cinese ha la carrozzeria di colore Atacama Copper Matte e gli interni ecocompatibili di colore Glacier White, mentre la dotazione di serie è completa del dispositivo e-Terrain per la guida anche in fuoristrada. Destinata anche al mercato europeo, affiancherà gli altri modelli a propulsione elettrica del premium brand sudcoreano, come la grande berlina G80e e la crossover compatta GV60.