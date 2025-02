Una banda criminale è riuscita a scomparire senza lasciare tracce dopo aver compiuto un audace furto batterie, trafugando in meno di 24 ore ben 596 unità per auto e tir, per un valore stimato di 80mila euro. Il colpo è avvenuto tra Monterubbiano e Frignano, ed è stato risolto dai Carabinieri dopo due settimane di indagini.

Il maxi furto di batterie

L’episodio si è verificato nel weekend tra il 18 e il 20 gennaio, quando i malviventi hanno fatto irruzione in un magazzino della Fib spa situato nella provincia di Fermo. Utilizzando un transpallet trovato sul posto e forzando il lucchetto d’ingresso, hanno caricato il bottino su alcuni camion, dileguandosi rapidamente. La refurtiva è stata trasportata per circa 400 chilometri verso sud, fino a un deposito situato a Frignano, in provincia di Caserta.

Le indagini hanno portato all’identificazione e alla denuncia per ricettazione del locatario del deposito, un uomo di 53 anni residente a Castel Volturno. Le batterie, ancora confezionate e sistemate su 25 pedane, sono state recuperate e restituite all’azienda proprietaria. Tuttavia, gli inquirenti sospettano che il denunciato sia solo un anello di una catena criminale più ampia, specializzata nel traffico di merci rubate.

Preoccupazioni nel settore

Questo episodio solleva serie preoccupazioni nel settore delle batterie, un mercato in rapida crescita grazie alla crescente domanda di mobilità elettrica. Il valore della refurtiva sul mercato nero potrebbe essere ben superiore alla stima ufficiale, complice anche la difficoltà di approvvigionamento dei materiali necessari alla produzione. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e prevenire futuri colpi simili.

Il caso evidenzia l’urgenza di rafforzare i sistemi di sicurezza nei magazzini che custodiscono materiali di valore. Tecnologie come antifurti digitali e sistemi di tracciamento GPS potrebbero rappresentare soluzioni efficaci per contrastare questa forma di criminalità organizzata.