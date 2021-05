Fuori in 60 secondi: all’asta la Mustang del 1964 che omaggia il film

Spesso e volentieri le pellicole cinematografiche – in particolare quelle di azione – ci regalano scene indimenticabili con alcune delle auto più iconiche della storia dell’automobilismo. Tra questi film non fa eccezione “Fuori in 60 secondi” (titolo originale Gone in 60 seconds), film del 2000 dove il protagonista interpretato dall’eclettico Nicholas Cage ruba e guida “Eleanor”, ovvero una sfavillante Ford Mustang del 1967.

La replica di “Eleanor”

Tutti gli appassionati del film (che vede tra i protagonisti anche la splendida Angelina Jolie) e delle Mustang d’epoca, hanno ora la possibilità di accaparrarsi una replica fedele di “Eleanor”. Le immagini che vi proponiamo immortalano infatti una riproduzione fedelissima della Mustang del 1967 vista nel film, realizzata dall’officina R3 Performance Products (una delle due autorizzate dalla Casa dell’Ovale blu per la produzione di questi veicoli).

Fedele in ogni dettaglio

Questa vettura che è stata messa in vendita dalla Casa d’aste Barrett-Jackson ed è stata realizzata con lamierati ufficiali fornite da Ford e altri componenti firmati Brand New Muscle Car. La livrea esterna è quella originale “Axalta DuPont Black”, impreziosita da strisce grigio 44490 Pepper Gray Le Mans. Anche gli altri dettagli della vettura sono identici a quelli utilizzati dalla vettura protagonista del film, a partire dalle luci nel parafango e fino ad arrivare agli scarichi in acciaio inossidabili.

C’è anche il NOS (finto)

Anche gli interni ricalcano quelli della Mustang guidata da Randall Raines, come i sedili rivestiti in pelle, lo strepitoso volante Lecarra in legno e alluminio, la strumentazione Brand New Muscle Car e la stessa pedaliera in alluminio. Ma i dettagli che non potevano mancare sono il pomello del cambio “Go-Baby-Go” e l’interruttore dedicato all’azionamento del NOS, abbinato alla bombola nel bagagliaio (vuota). L’unico componente “moderno” è il sistema di infotainment con impianto audio e navigatore satellitare.

Solo 402 km

Sotto il cofano ruggisce il V8 6.7 litri da 450 CV – con alle spalle appena appena 402 km – gestito da un cambio manuale a cinque rapporti Tremec. L’handling della vettura è assicurato dalle sospensioni multilink al posteriore e da quelle indipendenti collegate all’asse anteriore.

All’asta a Las Vegas

Questa mitica Mustang verrà messa in vendita all’incanto il prossimo giugno a Las Vegas senza nessuna base d’asta e nessuna riserva. Ricordiamo che inoltre nel lotto viene inclusa anche la locandina del film autografata da Nicholas Cage e un certificato di autenticità firmato dal produttore Denice Shakarian Halicki.