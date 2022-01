Ford XB Falcon: un esemplare impeccabile

Una vecchia Ford XB Falcon ben tenuta, e non restaurata, è stata messa in vendita in Australia ed è uno dei migliori esempi del suo genere.

Questa unità è uscita dalla fabbrica di Ford nel 1976 e sfoggia un’interessante carrozzeria verniciata in Red Pepper. Anche se l’auto ha più di 45 anni, l’Australian Muscle Car Sales afferma che non mostra ammaccature o danni, nonostante sia completamente originale.

Pluri-premiata

Il registro dichiara che l’auto è stata originariamente consegnata a un primo proprietario a Victoria ed è passata nelle mani di vari altri collezionisti Ford nel corso degli anni. Ha vinto numerosi premi, tra cui Best Original, Best Undercarriage e Best Overall ai Brisbane Falcon GT Nationals 2011. In aggiunta al suo fascino c’è il fatto che presenta le ruote originali ed è ancora equipaggiata con i suoi pneumatici Olympic ER70H14 G800 a parete rossa.

Tutto originale

Uno sguardo all’interno dell’abitacolo rivela che anch’esso è stato eccezionalmente ben tenuto con la pelle nera sui sedili e sui pannelli delle porte che mostra pochissimi segni di usura e nessun danno. Anche i tappetini originali sono stati conservati e nel bagagliaio sono sono stati trovati una borsa degli attrezzi e una ruota di scorta. Date le condizioni dell’auto si potrebbe pensare fosse stata rinchiusa in un garage sin dalla sua uscita di fabbrica. Invece questa Ford XB Falcon ha percorso 27.807 km e l’Australian Muscle Car Sales chiede 265.000 dollari australiani (l’equivalente di 190.000 dollari americani).